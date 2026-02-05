Live

У ворога – мінус РСЗВ «Торнадо-С» і не тільки: Генштаб про успіхи СОУ

Фронт 14:41   05.02.2026
Вікторія Яковенко
У ворога – мінус РСЗВ «Торнадо-С» і не тільки: Генштаб про успіхи СОУ Фото: Генштаб ЗСУ

Підрозділи Сил оборони України уразили низку військових об’єктів окупантів, повідомили в Генштабі ЗСУ.

Зокрема, на Південно-Слобожанському напрямку (раніше Харківському), українські воїни уразили РСЗВ калібру 300 мм 9К515 «Торнадо-С».

«Ця РСЗВ розроблена як легка і універсальна версія системи «Смерч» та дозволяє уражати цілі на відстані до 120 км», – уточнили у Генштабі.

Зазначимо, що напередодні речниця облпрокуратури Валерія Чирині в етері «Суспільного» інформувала, що останнім часом росіяни почали застосовувати для атак на Харків РСЗВ «Торнадо-С» з касетними боєприпасами.

Крім цього, підтверджено ураження радіолокаційної станції ЗРК «С-400». Цю техніку атакували БпЛА 4 лютого в районі села Красноє Бєлгородської області.

Також уражена інфраструктура ворожого полігону «Капустін Яр».

«Протягом січня СОУ виконали серію успішних ударів по комплексу будівель ангарного типу, де відбувається передстартова підготовка міжконтинентальних і балістичних ракет середньої дальності, полігону «Капустін Яр» в Астраханській області рф з використанням ударних засобів дальнього радіуса дії українського виробництва, зокрема FP-5 «Фламінго», – розповіли у Генштабі.

Зазначається, що на території полігону частина будівель отримала ушкодження різного ступеня, один з ангарів суттєво ушкоджений, частина особового складу евакуйована з території.

Читайте також: Зупинялися електротранспорт і метро: що зараз зі світлом у Харкові – Терехов

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Харків знеструмлений, у РФ – мінус «Торнадо-С» – підсумки 5 лютого
Харків знеструмлений, у РФ – мінус «Торнадо-С» – підсумки 5 лютого
05.02.2026, 23:00
«Люди ж ті ж самі»: Терехов обурений, що програма «СвітлоДім» не діє в Харкові
«Люди ж ті ж самі»: Терехов обурений, що програма «СвітлоДім» не діє в Харкові
05.02.2026, 20:23
Залужний, Зеленський, Буданов чи Білецький – хто стане президентом миру?
Залужний, Зеленський, Буданов чи Білецький – хто стане президентом миру?
05.02.2026, 19:15
Морози відступають, сніжитиме. Прогноз погоди на 6 лютого у Харкові й області
Морози відступають, сніжитиме. Прогноз погоди на 6 лютого у Харкові й області
05.02.2026, 20:06
Робота у Харкові й області: кому платитимуть 50 тисяч гривень
Робота у Харкові й області: кому платитимуть 50 тисяч гривень
05.02.2026, 20:20
Лікар і колишній слідчий продавали інвалідність ухилянтам на Харківщині
Лікар і колишній слідчий продавали інвалідність ухилянтам на Харківщині
05.02.2026, 21:07

Новини за темою:

05.02.2026
У ворога – мінус РСЗВ «Торнадо-С» і не тільки: Генштаб про успіхи СОУ
03.02.2026
СОУ відновили положення в Куп’янську – DeepState (мапа)
31.01.2026
Військовий ЗСУ без бронежилета в Куп’янську-Вузловому – DeepState про ситуацію
31.01.2026
Сім боїв тривають на Харківщині – Генштаб ЗСУ
31.01.2026
Бої на півночі Харківщини: ворог штурмував 25 разів на добу – Генштаб


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «У ворога – мінус РСЗВ «Торнадо-С» і не тільки: Генштаб про успіхи СОУ», то перегляньте більше у розділі Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 5 Лютого 2026 в 14:41;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Підрозділи Сил оборони України уразили низку військових об’єктів окупантів, повідомили в Генштабі ЗСУ.".