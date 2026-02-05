У ворога – мінус РСЗВ «Торнадо-С» і не тільки: Генштаб про успіхи СОУ

Підрозділи Сил оборони України уразили низку військових об’єктів окупантів, повідомили в Генштабі ЗСУ.

Зокрема, на Південно-Слобожанському напрямку (раніше Харківському), українські воїни уразили РСЗВ калібру 300 мм 9К515 «Торнадо-С».

«Ця РСЗВ розроблена як легка і універсальна версія системи «Смерч» та дозволяє уражати цілі на відстані до 120 км», – уточнили у Генштабі.

Зазначимо, що напередодні речниця облпрокуратури Валерія Чирині в етері «Суспільного» інформувала, що останнім часом росіяни почали застосовувати для атак на Харків РСЗВ «Торнадо-С» з касетними боєприпасами.

Крім цього, підтверджено ураження радіолокаційної станції ЗРК «С-400». Цю техніку атакували БпЛА 4 лютого в районі села Красноє Бєлгородської області.

Також уражена інфраструктура ворожого полігону «Капустін Яр».

«Протягом січня СОУ виконали серію успішних ударів по комплексу будівель ангарного типу, де відбувається передстартова підготовка міжконтинентальних і балістичних ракет середньої дальності, полігону «Капустін Яр» в Астраханській області рф з використанням ударних засобів дальнього радіуса дії українського виробництва, зокрема FP-5 «Фламінго», – розповіли у Генштабі.

Зазначається, що на території полігону частина будівель отримала ушкодження різного ступеня, один з ангарів суттєво ушкоджений, частина особового складу евакуйована з території.