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Хотіли розібрати снаряд. Двоє молодиків підірвалися у Харкові

Події 18:48   16.07.2023
Оксана Якушко
Хотіли розібрати снаряд. Двоє молодиків підірвалися у Харкові

У Харкові від вибуху невідомого ВНП постраждали дві особи, обох госпіталізували повідомила ХОВА.

Підрив вибухового пристрою стався 16 липня близько 17:15 у Немишлянському районі.

Двоє цивільних намагалися розібрати невстановлений вибухонебезпечний предмет. В результаті вибуху 21 та 22-річні чоловіки отримали множинні осколкові поранення кінцівок, тулуба та були госпіталізовані в лікарню.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 16 Липня 2023 в 18:48;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові від вибуху невідомого ВНП постраждали дві особи, обох госпіталізували повідомила ХОВА.".