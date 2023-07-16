Хотіли розібрати снаряд. Двоє молодиків підірвалися у Харкові
У Харкові від вибуху невідомого ВНП постраждали дві особи, обох госпіталізували повідомила ХОВА.
Підрив вибухового пристрою стався 16 липня близько 17:15 у Немишлянському районі.
Двоє цивільних намагалися розібрати невстановлений вибухонебезпечний предмет. В результаті вибуху 21 та 22-річні чоловіки отримали множинні осколкові поранення кінцівок, тулуба та були госпіталізовані в лікарню.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Липня 2023 в 18:48;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові від вибуху невідомого ВНП постраждали дві особи, обох госпіталізували повідомила ХОВА.".