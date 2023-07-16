Підірвався на міні. На Харківщині ушпиталили пораненого тракториста – ДСНС

В селищі Андріївка Ізюмського району під час сільськогосподарських робіт трактор наїхав на протитанкову міну, тракторист травмований, повідомило Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Інцидент стався сьогодні, 16 липня, зранку о 09:55 у полі на околиці селища Андріївка Донецької громади. На ворожій протитанковій міні підірвався трактор одного з місцевих фермерських господарств.

Тракториста ушпиталили до лікарні у Балаклії. Інцидент трапився під час проведення сільськогосподарських робіт.



На місці події працювали бійці місцевої пожежної команди, піротехніки ДСНС та правоохоронці.