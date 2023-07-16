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Підірвався на міні. На Харківщині ушпиталили пораненого тракториста – ДСНС

Події 12:37   16.07.2023
Оксана Якушко
Підірвався на міні. На Харківщині ушпиталили пораненого тракториста – ДСНС

В селищі Андріївка Ізюмського району під час сільськогосподарських робіт трактор наїхав на протитанкову міну, тракторист травмований, повідомило Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Інцидент стався сьогодні, 16 липня, зранку о 09:55 у полі на околиці селища Андріївка Донецької громади. На ворожій протитанковій міні підірвався трактор одного з місцевих фермерських господарств.

Тракториста ушпиталили до лікарні у Балаклії. Інцидент трапився під час проведення сільськогосподарських робіт.


На місці події працювали бійці місцевої пожежної команди, піротехніки ДСНС та правоохоронці.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 16 Липня 2023 в 12:37;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В селищі Андріївка Ізюмського району під час сільськогосподарських робіт трактор наїхав на протитанкову міну, тракторист травмований, повідомило Головне управління ДСНС України у Харківській області.".