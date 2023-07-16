Подорвался на мине. Раненого тракториста госпитализировали на Харьковщине

В поселке Андреевка Изюмского района во время сельскохозяйственных работ трактор наехал на противотанковую мину, травмирован тракторист, сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области.

Инцидент произошел сегодня, 16 июля, утром в 09:55 в поле на окраине поселка Андреевка Донецкой громады. На вражеской противотанковой мине взорвался трактор одного из местных фермерских хозяйств.

Тракториста госпитализировали в больницу в Балаклее. Инцидент произошел во время сельскохозяйственных работ.



На месте происшествия работали бойцы местной пожарной команды, пиротехники ГСЧС и правоохранители.