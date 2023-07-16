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Подорвался на мине. Раненого тракториста госпитализировали на Харьковщине

Происшествия 12:37   16.07.2023
Оксана Якушко
Подорвался на мине. Раненого тракториста госпитализировали на Харьковщине

В поселке Андреевка Изюмского района во время сельскохозяйственных работ трактор наехал на противотанковую мину, травмирован тракторист, сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области.

Инцидент произошел сегодня, 16 июля, утром в 09:55 в поле на окраине поселка Андреевка Донецкой громады. На вражеской противотанковой мине взорвался трактор одного из местных фермерских хозяйств.

Тракториста госпитализировали в больницу в Балаклее. Инцидент произошел во время сельскохозяйственных работ.


На месте происшествия работали бойцы местной пожарной команды, пиротехники ГСЧС и правоохранители.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 16 июля 2023 в 12:37;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В поселке Андреевка Изюмского района во время сельскохозяйственных работ трактор наехал на противотанковую мину, травмирован тракторист, сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области.".