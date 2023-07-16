Подорвался на мине. Раненого тракториста госпитализировали на Харьковщине
В поселке Андреевка Изюмского района во время сельскохозяйственных работ трактор наехал на противотанковую мину, травмирован тракторист, сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области.
Инцидент произошел сегодня, 16 июля, утром в 09:55 в поле на окраине поселка Андреевка Донецкой громады. На вражеской противотанковой мине взорвался трактор одного из местных фермерских хозяйств.
Тракториста госпитализировали в больницу в Балаклее. Инцидент произошел во время сельскохозяйственных работ.
На месте происшествия работали бойцы местной пожарной команды, пиротехники ГСЧС и правоохранители.
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- • Дата публикации материала: 16 июля 2023 в 12:37;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В поселке Андреевка Изюмского района во время сельскохозяйственных работ трактор наехал на противотанковую мину, травмирован тракторист, сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области.".