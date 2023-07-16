Хотели разобрать снаряд. Двое молодых парней подорвались в Харькове
В Харькове от взрыва неизвестного ВНП пострадали два человека, обоих госпитализировали сообщила ХОВА.
Подрыв взрывного устройства произошел 16 июля около 17.15 в Немышлянском районе.
Двое гражданских пытались разобрать неустановленный взрывоопасный предмет. В результате взрыва 21-летний и 22-летний мужчины получили множественные осколочные ранения конечностей, туловища и были госпитализированы в больницу.
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- • Дата публикации материала: 16 июля 2023 в 18:48;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове от взрыва неизвестного ВНП пострадали два человека, обоих госпитализировали сообщила ХОВА.".