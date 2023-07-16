Хотели разобрать снаряд. Двое молодых парней подорвались в Харькове

В Харькове от взрыва неизвестного ВНП пострадали два человека, обоих госпитализировали сообщила ХОВА.

Подрыв взрывного устройства произошел 16 июля около 17.15 в Немышлянском районе.

Двое гражданских пытались разобрать неустановленный взрывоопасный предмет. В результате взрыва 21-летний и 22-летний мужчины получили множественные осколочные ранения конечностей, туловища и были госпитализированы в больницу.