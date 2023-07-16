Live
  • Воскресенье 16.07.2023
    • Харьков
  •   +24°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.86
    • 🔴

Хотели разобрать снаряд. Двое молодых парней подорвались в Харькове

Происшествия 18:48   16.07.2023
Оксана Якушко
Хотели разобрать снаряд. Двое молодых парней подорвались в Харькове

В Харькове от взрыва неизвестного ВНП пострадали два человека, обоих госпитализировали сообщила ХОВА.

Подрыв взрывного устройства произошел 16 июля около 17.15 в Немышлянском районе.

Двое гражданских пытались разобрать неустановленный взрывоопасный предмет. В результате взрыва 21-летний и 22-летний мужчины получили множественные осколочные ранения конечностей, туловища и были госпитализированы в больницу.

Читайте также: Подорвался на мине. Раненого тракториста госпитализировали на Харьковщине

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Взрывы слышат в Харькове, Мельник призвал находиться в укрытиях
Взрывы слышат в Харькове, Мельник призвал находиться в укрытиях
16.07.2023
Россияне закончили переброску и развертывание войск на Купянском направлении
Россияне закончили переброску и развертывание войск на Купянском направлении
16.07.2023
Ракетный удар повредил 4-этажный дом и автомобили в Харькове (фото)
Ракетный удар повредил 4-этажный дом и автомобили в Харькове (фото)
16.07.2023
Хотели разобрать снаряд. Двое молодых парней подорвались в Харькове
Хотели разобрать снаряд. Двое молодых парней подорвались в Харькове
16.07.2023
Взрывы в Харькове. Враг ударил по Шевченковскому району – Терехов
Взрывы в Харькове. Враг ударил по Шевченковскому району – Терехов
16.07.2023
Зарезал родню и устроил смертельное ДТП в Харькове – парню грозит пожизненное
Зарезал родню и устроил смертельное ДТП в Харькове – парню грозит пожизненное
16.07.2023

Новости по теме:

18:58
Взрывы слышат в Харькове, Мельник призвал находиться в укрытиях
18:48
Хотели разобрать снаряд. Двое молодых парней подорвались в Харькове
18:20
Зарезал родню и устроил смертельное ДТП в Харькове – парню грозит пожизненное
17:21
Руки и одежда были в крови. Подробности задержания убийцы 3 человек в Харькове
14:54
20-летний парень зарезал мать и сестру и устроил смертельное ДТП в Харькове

  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Хотели разобрать снаряд. Двое молодых парней подорвались в Харькове»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 16 июля 2023 в 18:48;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове от взрыва неизвестного ВНП пострадали два человека, обоих госпитализировали сообщила ХОВА.".