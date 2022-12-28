Приніс додому “трофей” з позицій РФ: поліція – про пораненого на Харківщині
У ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили подробиці НП в Ізюмському районі: там у руках місцевого мешканця вибухнув “невідомий металевий предмет”, який він приніс додому з позицій РФ.
“Попередньо, в руках 23-річного місцевого жителя вибухнув невідомий металевий предмет, який він раніше знайшов на позиціях військових РФ, коли територія була під окупацією, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області. – З численними тілесними ушкодженнями потерпілого доставили до Чугуївської лікарні”.
З опублікованих поліцією фото з місця НП видно, що мешканець збирав усілякий залізний брухт, у тому числі й військового походження.
Подібний випадок на Харківщині далеко не перший. У поліції нагадали про необхідність дотримуватись правил безпеки, а в ДСНС – про те, що ніякі підозрілі предмети не можна не лише приносити додому, а й у принципі чіпати чи переміщати.
Раніше в ХОВА та прокуратурі повідомили про іншу НП у Харківській області: на ворожих мінах у Чугуївському районі підірвалися батько та 7-річний син, які йшли на рибалку.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Приніс додому “трофей” з позицій РФ: поліція – про пораненого на Харківщині»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 28 Грудня 2022 в 11:56;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили подробиці НП в Ізюмському районі: там у руках місцевого мешканця вибухнув “невідомий металевий предмет”, який він приніс додому з позицій РФ".