Приніс додому “трофей” з позицій РФ: поліція – про пораненого на Харківщині

У ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили подробиці НП в Ізюмському районі: там у руках місцевого мешканця вибухнув “невідомий металевий предмет”, який він приніс додому з позицій РФ.

“Попередньо, в руках 23-річного місцевого жителя вибухнув невідомий металевий предмет, який він раніше знайшов на позиціях військових РФ, коли територія була під окупацією, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області. – З численними тілесними ушкодженнями потерпілого доставили до Чугуївської лікарні”.

З опублікованих поліцією фото з місця НП видно, що мешканець збирав усілякий залізний брухт, у тому числі й військового походження.

Подібний випадок на Харківщині далеко не перший. У поліції нагадали про необхідність дотримуватись правил безпеки, а в ДСНС – про те, що ніякі підозрілі предмети не можна не лише приносити додому, а й у принципі чіпати чи переміщати.

Раніше в ХОВА та прокуратурі повідомили про іншу НП у Харківській області: на ворожих мінах у Чугуївському районі підірвалися батько та 7-річний син, які йшли на рибалку.