Принес в дом «трофей» с позиций РФ: полиция сообщила о раненом на Харьковщине

В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили подробности ЧП в Изюмском районе: там в руках у местного жителя взорвался «неизвестный металлический предмет», который тот принес домой с позиций РФ.

«Предварительно, в руках 23-летнего местного жителя взорвался неизвестный металлический предмет, который он ранее нашел на позициях военных РФ, когда территория была под оккупацией, — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области. — С многочисленными телесными повреждениями пострадавшего доставили в Чугуевскую больницу».

Из опубликованных полицией фото с места ЧП видно, что житель собирал всяческий железный лом, в том числе и военного происхождения.

Подобный случай в Харьковской области далеко не первый. В полиции напомнили о необходимости соблюдать правила безопасности, а в ГСЧС — о том, что никакие подозрительные предметы нельзя не только приносить домой, но и в принципе трогать или перемещать.

Ранее в ХОВА и прокуратуре сообщили о другом ЧП в Харьковской области: на вражеских минах в Чугуевском районе подорвались отец и 7-летний сын, которые шли на рыбалку.