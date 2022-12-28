Принес в дом «трофей» с позиций РФ: полиция сообщила о раненом на Харьковщине
В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили подробности ЧП в Изюмском районе: там в руках у местного жителя взорвался «неизвестный металлический предмет», который тот принес домой с позиций РФ.
«Предварительно, в руках 23-летнего местного жителя взорвался неизвестный металлический предмет, который он ранее нашел на позициях военных РФ, когда территория была под оккупацией, — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области. — С многочисленными телесными повреждениями пострадавшего доставили в Чугуевскую больницу».
Из опубликованных полицией фото с места ЧП видно, что житель собирал всяческий железный лом, в том числе и военного происхождения.
Подобный случай в Харьковской области далеко не первый. В полиции напомнили о необходимости соблюдать правила безопасности, а в ГСЧС — о том, что никакие подозрительные предметы нельзя не только приносить домой, но и в принципе трогать или перемещать.
Ранее в ХОВА и прокуратуре сообщили о другом ЧП в Харьковской области: на вражеских минах в Чугуевском районе подорвались отец и 7-летний сын, которые шли на рыбалку.
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- • Дата публикации материала: 28 декабря 2022 в 11:56;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили подробности ЧП в Изюмском районе: там в руках у местного жителя взорвался «неизвестный металлический предмет», который тот принес домой с позиций РФ".