Live
  • Среда 28.12.2022
    • Харьков
  •   +1°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.89
    • 🟢

Принес в дом «трофей» с позиций РФ: полиция сообщила о раненом на Харьковщине

Происшествия 11:56   28.12.2022
Оксана Горун
Принес в дом «трофей» с позиций РФ: полиция сообщила о раненом на Харьковщине Фото: ГУНП в Харьковской области

В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили подробности ЧП в Изюмском районе: там в руках у местного жителя взорвался «неизвестный металлический предмет», который тот принес домой с позиций РФ.

«Предварительно, в руках 23-летнего местного жителя взорвался неизвестный металлический предмет, который он ранее нашел на позициях военных РФ, когда территория была под оккупацией, — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области. — С многочисленными телесными повреждениями пострадавшего доставили в Чугуевскую больницу».

Металлолом во дворе дома 2
Фото: ГУНП в Харьковской области

Из опубликованных полицией фото с места ЧП видно, что житель собирал всяческий железный лом, в том числе и военного происхождения.

Металлолом во дворе дома
Фото: ГУНП в Харьковской области

Подобный случай в Харьковской области далеко не первый. В полиции напомнили о необходимости соблюдать правила безопасности, а в ГСЧС — о том, что никакие подозрительные предметы нельзя не только приносить домой, но и в принципе трогать или перемещать.

Ранее в ХОВА и прокуратуре сообщили о другом ЧП в Харьковской области: на вражеских минах в Чугуевском районе подорвались отец и 7-летний сын, которые шли на рыбалку.

Автор: Оксана Горун

Новости по теме:

16:19
Вышел из метро. Из-за обстрела Харькова ранен 48-летний мужчина
20:33
Очередные коллаборанты: он поставлял врагу провиант, она стала «начальницей»
19:58
Зарядить телефон и согреться в Харькове можно в палатках полиции (адреса)
19:07
11700 раз обстреляла РФ Харьковщину: это — треть от всех ударов по Украине
18:33
На Харьковщине задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании ребенка

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Принес в дом «трофей» с позиций РФ: полиция сообщила о раненом на Харьковщине»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 28 декабря 2022 в 11:56;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили подробности ЧП в Изюмском районе: там в руках у местного жителя взорвался «неизвестный металлический предмет», который тот принес домой с позиций РФ".