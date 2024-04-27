В Харькове ракеты, кроме больницы, повредили дом и церковь — Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона рассказал о восстановительных работах на территории областной психиатрической больницы, по которой ударили российские ракеты ночью.

«Кроме больницы, также поврежден один жилой дом и церковь», — проинформировал мэр Харькова.

На территории самой больницы сейчас работают коммунальщики — их задача восстановить подачу воды, электричества и систему канализации. Все коммуникации пострадали от удара.

«Прежде всего, нам нужно восстановить подачу воды, потому что разбит водопровод, который заживляет эту больницу. Кроме этого, нужно сделать, чтобы было освещение, потому что несколько корпусов сейчас находятся без освещения. Но через три или четыре часа мы восстановим все это. Кроме того, есть еще порыв канализационного коллектора, который идет по территории этой больницы. Это очень важно восстановить. Для этого нужно больше времени, чтобы это сделать. Здесь более серьезные разрушения, но мы ставим своей целью где-то за этот день все сделать, чтобы была предоставлена услуга канализации», — сообщил Терехов.

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Напомним, за минувшие сутки в Харьковской области россияне ранили девять человек и одного убили. Два взрыва ночью было в Харькове. Мэр Игорь Терехов сообщил, что били по медкомплексу, где находилось более 1000 человек. Одна женщина получила ранение. Позже начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил: речь — о 3-й областной психиатрической больнице на Салтовке. «Прилет» был рядом с корпусом, где находились 60 пациентов и пять сотрудников больницы. Одна женщина ранена.