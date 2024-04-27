В Харькове били по медкомплексу, где было более 1000 человек (видео)

Мэр Харькова Игорь Терехов и полиция сообщили подробности о ночном ракетном ударе по городу. В Харькове повреждены медицинские здания, есть раненая.

«Под ударом оказался медкомплекс, в корпусах которого на момент ракетных обстрелов находилось более тысячи человек — 900 пациентов и две с половиной сотни персонала. К счастью, ракеты попали в землю, а не в корпуса медучреждения – в противном случае трудно представить количество погибших и пострадавших. Есть один раненый человек, степень – легкая», — сообщил мэр Харькова.

Он проинформировал, что взрывная волна повредила несколько зданий: выбиты стекла, повреждены крыши, а также — линии электропередач, водопровод и другие инженерные коммуникации.

В отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что россияне ударили двумя ракетами по Салтовскому району около 00:30 27 апреля. Осколочные ранения получила пациентка больницы 1970 года рождения.

«В результате обстрела повреждены не эксплуатируемое здание медучреждения, пищеблок и корпус, в котором на момент прилета находились 60 пациентов и пять работников больницы. Пациентов из разбитых помещений перевели в другие корпуса», — отметили в ГУНП.

Напомним, несколько взрывов было слышно в Харькове около 00:30 27 апреля. Начальник ХОВА Олег Синегубов подтвердил, что оккупанты наносят удары. Позже мэр Игорь Терехов сообщил, что «прилет» был возле медучреждения.