В Харькове били по медкомплексу, где было более 1000 человек (видео)
Мэр Харькова Игорь Терехов и полиция сообщили подробности о ночном ракетном ударе по городу. В Харькове повреждены медицинские здания, есть раненая.
«Под ударом оказался медкомплекс, в корпусах которого на момент ракетных обстрелов находилось более тысячи человек — 900 пациентов и две с половиной сотни персонала. К счастью, ракеты попали в землю, а не в корпуса медучреждения – в противном случае трудно представить количество погибших и пострадавших. Есть один раненый человек, степень – легкая», — сообщил мэр Харькова.
Он проинформировал, что взрывная волна повредила несколько зданий: выбиты стекла, повреждены крыши, а также — линии электропередач, водопровод и другие инженерные коммуникации.
В отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что россияне ударили двумя ракетами по Салтовскому району около 00:30 27 апреля. Осколочные ранения получила пациентка больницы 1970 года рождения.
«В результате обстрела повреждены не эксплуатируемое здание медучреждения, пищеблок и корпус, в котором на момент прилета находились 60 пациентов и пять работников больницы. Пациентов из разбитых помещений перевели в другие корпуса», — отметили в ГУНП.
Напомним, несколько взрывов было слышно в Харькове около 00:30 27 апреля. Начальник ХОВА Олег Синегубов подтвердил, что оккупанты наносят удары. Позже мэр Игорь Терехов сообщил, что «прилет» был возле медучреждения.
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Репортаж, Харьков; Теги: медкомплекс, новости Харькова, полиция, ракетний удар, терехов;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «В Харькове били по медкомплексу, где было более 1000 человек (видео)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 27 апреля 2024 в 07:41;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов и полиция сообщили подробности о ночном ракетном ударе по городу. В Харькове повреждены медицинские здания, есть раненая".