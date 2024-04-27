У Харкові били по медкомплексу, де було понад 1000 осіб (відео)

Мер Харкова Ігор Терехов та поліція повідомили подробиці про нічний ракетний удар по місту. У Харкові пошкоджені медичні будівлі, є поранена.

“Під ударом опинився медкомплекс, у корпусах якого на момент ракетного обстрілу знаходилося більше тисячі осіб – 900 пацієнтів і дві з половиною сотні персоналу. На щастя, ракети влучили у землю, а не у корпуси медзакладу – в іншому випадку важко уявити кількість загиблих та постраждалих. Є одна поранена людина, ступінь – легкий”, – повідомив мер Харкова.

Він поінформував, що вибухова хвиля пошкодила кілька будівель: вибиті шибки, пошкоджені дахи, а також – лінії електропередач, водопровід та інші інженерні комунікації.

У відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили, що росіяни вдарили двома ракетами по Салтівському району близько 00:30 27 квітня. Уламкові поранення отримала пацієнтка лікарні 1970 року народження.

“Внаслідок обстрілу пошкоджені будівля медзакладу, яка не експлуатувалась, харчоблок і корпус, в якому на момент прильоту перебувало 60 пацієнтів та п’ять працівників лікарні. Пацієнтів з потрощених приміщень перевели в інші корпуси”, – зазначили в ГУНП.

Нагадаємо, кілька вибухів було чутно в Харкові близько 00:30 27 квітня. Начальник ХОВА Олег Синєгубов підтвердив, що окупанти завдають ударів. Пізніше мер Ігор Терехов повідомив, що “приліт” був біля медустанови.