Удар по Салтівському району: Терехов повідомляє про “приліт” біля медзакладу
Близько 00:30 27 квітня окупанти вдарили по Салтівському району Харкова.
Про це повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов. За його словами, інформації щодо постраждалих наразі немає. Є пошкодження цивільної нежитлової інфраструктури.
“Прилетіло поряд з медичним закладом. На даний момент без постраждалих – у медустанові повилітали шибки. Але це попередня інформація”, – інформує мер Ігор Терехов.
“Ракетний удар зафіксували між корпусами цивільної лікувальної установи. Є пошкодження скління приміщень. На цю хвилину – без постраждалих”, – уточнив Синєгубов.
Нагадаємо, кілька вибухів було чутно в Харкові близько 00:30 27 квітня. Начальник ХОВА Олег Синєгубов підтвердив, що окупанти завдають ударів.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: вибухи, сінєгубов, салтовский район, терехов, удары, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Квітня 2024 в 01:16;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 00:30 27 квітня окупанти вдарили по Салтівському району Харкова".