Удар по Салтівському району: Терехов повідомляє про “приліт” біля медзакладу

Близько 00:30 27 квітня окупанти вдарили по Салтівському району Харкова.

Про це повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов. За його словами, інформації щодо постраждалих наразі немає. Є пошкодження цивільної нежитлової інфраструктури.

“Прилетіло поряд з медичним закладом. На даний момент без постраждалих – у медустанові повилітали шибки. Але це попередня інформація”, – інформує мер Ігор Терехов.

“Ракетний удар зафіксували між корпусами цивільної лікувальної установи. Є пошкодження скління приміщень. На цю хвилину – без постраждалих”, – уточнив Синєгубов.

Нагадаємо, кілька вибухів було чутно в Харкові близько 00:30 27 квітня. Начальник ХОВА Олег Синєгубов підтвердив, що окупанти завдають ударів.