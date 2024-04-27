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Удар по Салтівському району: Терехов повідомляє про “приліт” біля медзакладу

Події 01:16   27.04.2024
Олена Нагорна
Удар по Салтівському району: Терехов повідомляє про “приліт” біля медзакладу

Близько 00:30 27 квітня окупанти вдарили по Салтівському району Харкова.

Про це повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов. За його словами, інформації щодо постраждалих наразі немає. Є пошкодження цивільної нежитлової інфраструктури.

“Прилетіло поряд з медичним закладом. На даний момент без постраждалих – у медустанові повилітали шибки. Але це попередня інформація”, – інформує мер Ігор Терехов.

“Ракетний удар зафіксували між корпусами цивільної лікувальної установи. Є пошкодження скління приміщень. На цю хвилину – без постраждалих”, – уточнив Синєгубов.

Нагадаємо, кілька вибухів було чутно в Харкові близько 00:30 27 квітня. Начальник ХОВА Олег Синєгубов підтвердив, що окупанти завдають ударів.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Квітня 2024 в 01:16;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 00:30 27 квітня окупанти вдарили по Салтівському району Харкова".