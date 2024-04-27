Удар по Салтовскому району: Терехов сообщает о «прилете» возле медучреждения
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Около 00:30 27 апреля оккупанты ударили по Салтовскому району Харькова.
Об этом сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов. По его словам, информации о пострадавших на данный момент нет. Есть повреждения гражданской нежилой инфраструктуры.
«Прилетело рядом с медицинским учреждением. На данный момент без пострадавших — в медучреждении повылетали стекла. Но это предварительная информация», — информирует мэр Игорь Терехов.
«Ракетный удар зафиксировали между корпусами гражданского лечебного учреждения. Есть повреждения остекления помещений. На эту минуту — без пострадавших», — уточнил Синегубов.
Напомним, несколько взрывов было слышно в Харькове около 00:30 27 апреля. Начальник ХОВА Олег Синегубов подтвердил, что оккупанты наносят удары.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрывы, салтовский район, синегубов, терехов, удары, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 27 апреля 2024 в 01:16;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 00:30 27 апреля оккупанты ударили по Салтовскому району Харькова.".