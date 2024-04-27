Live
  • Сб 27.04.2024
  • Харьков  +16°С
  • USD 39.67
  • EUR 42.52

Удар по Салтовскому району: Терехов сообщает о «прилете» возле медучреждения

Происшествия 01:16   27.04.2024
Елена Нагорная
Удар по Салтовскому району: Терехов сообщает о «прилете» возле медучреждения Скриншот

Около 00:30 27 апреля оккупанты ударили по Салтовскому району Харькова.

Об этом сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов. По его словам, информации о пострадавших на данный момент нет. Есть повреждения гражданской нежилой инфраструктуры.

«Прилетело рядом с медицинским учреждением. На данный момент без пострадавших — в медучреждении повылетали стекла. Но это предварительная информация», — информирует мэр Игорь Терехов.

«Ракетный удар зафиксировали между корпусами гражданского лечебного учреждения. Есть повреждения остекления помещений. На эту минуту — без пострадавших», — уточнил Синегубов.

Напомним, несколько взрывов было слышно в Харькове около 00:30 27 апреля. Начальник ХОВА Олег Синегубов подтвердил, что оккупанты наносят удары.

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Главные новости Харькова 27 апреля: оккупанты ударили по Салтовскому району
Главные новости Харькова 27 апреля: оккупанты ударили по Салтовскому району
27.04.2024, 01:20
Удар по Салтовскому району: Терехов сообщает о «прилете» возле медучреждения
Удар по Салтовскому району: Терехов сообщает о «прилете» возле медучреждения
27.04.2024, 01:16
В Харькове гремят взрывы: Синегубов подтверждает вражеские удары
В Харькове гремят взрывы: Синегубов подтверждает вражеские удары
27.04.2024, 00:36
Deep State: войска РФ прорвали оборону и закрепились в Кисловке на Харьковщине
Deep State: войска РФ прорвали оборону и закрепились в Кисловке на Харьковщине
27.04.2024, 00:21
Какая погода ожидается в Харькове и области в субботу, 27 апреля
Какая погода ожидается в Харькове и области в субботу, 27 апреля
26.04.2024, 22:36
Слухи об эвакуации учреждений и семей военных из Харькова — комментарий ХОВА
Слухи об эвакуации учреждений и семей военных из Харькова — комментарий ХОВА
26.04.2024, 20:14

Новости по теме:

01:16
Удар по Салтовскому району: Терехов сообщает о «прилете» возле медучреждения
00:36
В Харькове гремят взрывы: Синегубов подтверждает вражеские удары
23:04
Главные новости 24.04: «прилеты», новый график, переименование «Пушкинской»
02:12
Терехов: ракеты упали рядом с домами — выбиты окна, перебит газопровод (видео)
01:12
«Целенаправленный удар по жилому комплексу» — Терехов о «прилетах» по Харькову

Вы читали новость: «Удар по Салтовскому району: Терехов сообщает о «прилете» возле медучреждения»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 27 апреля 2024 в 01:16;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 00:30 27 апреля оккупанты ударили по Салтовскому району Харькова.".