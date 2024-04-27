Удар по Салтовскому району: Терехов сообщает о «прилете» возле медучреждения

Около 00:30 27 апреля оккупанты ударили по Салтовскому району Харькова.

Об этом сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов. По его словам, информации о пострадавших на данный момент нет. Есть повреждения гражданской нежилой инфраструктуры.

«Прилетело рядом с медицинским учреждением. На данный момент без пострадавших — в медучреждении повылетали стекла. Но это предварительная информация», — информирует мэр Игорь Терехов.

«Ракетный удар зафиксировали между корпусами гражданского лечебного учреждения. Есть повреждения остекления помещений. На эту минуту — без пострадавших», — уточнил Синегубов.

Напомним, несколько взрывов было слышно в Харькове около 00:30 27 апреля. Начальник ХОВА Олег Синегубов подтвердил, что оккупанты наносят удары.