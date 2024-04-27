Ракетный удар по больнице в Харькове: нужно восстановить пищеблок и электрику

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что разрушено в областной психиатрической больнице в Харькове.

«От взрыва повреждено здание пищеблока, водопровод, линии электропередач», — отметил начальник ХОВА.

Он сообщил, что сейчас на месте работают профильные службы.

«Главная задача по состоянию на сегодняшний день — как можно скорее возобновить функционирование пищеблока и электроснабжения в одном из корпусов», — уточнил Синегубов.

Он подчеркнул, что в момент обстрела в корпусе, возле которого ударили российские ракеты, было 60 пациентов и пять сотрудников. Травмы получила 53-летняя пациентка.

«Пока всех пациентов распределили между отделениями больницы», — сообщил начальник ХОВА.

Напомним, несколько взрывов было слышно в Харькове около 00:30 27 апреля. Начальник ХОВА Олег Синегубов подтвердил, что оккупанты наносят удары. Позже мэр Игорь Терехов сообщил, что били по медкомплексу, где находилось более 1000 человек. Одна женщина получила ранение. Позже Синегубов уточнил: речь — о 3-й областной психиатрической больнице на Салтовке.