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Ночной ракетный удар по Украине: повреждена энергетическая инфраструктура

Происшествия 10:09   27.04.2024
Оксана Горун
Ночной ракетный удар по Украине: повреждена энергетическая инфраструктура Фото: facebook Германа Галущенко

Министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что россияне атаковали объекты энергетики в Украине, есть повреждения оборудования.

«Враг в очередной раз атаковал энергетическую инфраструктуру страны! В частности, атакованы объекты в Днепропетровской, Ивано-Франковской, Львовской областях. Имеются повреждения оборудования. На одном из объектов ранен начальник смены — энергетик получил контузию. Последствия атак уточняются. Продолжается работа по их ликвидации», — написал Галущенко в facebook.

По данным командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука, для очередного массированного ракетного удара по Украине россияне применили 34 ракеты воздушного, наземного и морского базирования:

🚀 9 крылатых ракет Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации Ту-95 МС (район пусков — Саратовская область РФ);

🚀 9 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69 (из воздушного пространства Белгородской области и акватории Азовского моря);

🚀 2 зенитные управляемые ракеты С-300 (из района Белгородской области);

🚀 2 крылатые ракеты «Искандер-К» (из Крыма);

🚀4 аэробалистические ракеты Х-47М2 «Кинжал» с самолетов МиГ-31К (пуски из воздушного пространства Рязанской и Тамбовской областей РФ);

🚀 8 крылатых ракет «Калибр» из акватории Черного моря.

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21 ракету сбила ПВО: шесть «Калибров», один «Искандер», 6 крылатых ракет Х-101/Х-555 и 8 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 27 апреля 2024 в 10:09;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что россияне атаковали объекты энергетики в Украине, есть повреждения оборудования".