Ночной ракетный удар по Украине: повреждена энергетическая инфраструктура
Министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что россияне атаковали объекты энергетики в Украине, есть повреждения оборудования.
«Враг в очередной раз атаковал энергетическую инфраструктуру страны! В частности, атакованы объекты в Днепропетровской, Ивано-Франковской, Львовской областях. Имеются повреждения оборудования. На одном из объектов ранен начальник смены — энергетик получил контузию. Последствия атак уточняются. Продолжается работа по их ликвидации», — написал Галущенко в facebook.
По данным командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука, для очередного массированного ракетного удара по Украине россияне применили 34 ракеты воздушного, наземного и морского базирования:
🚀 9 крылатых ракет Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации Ту-95 МС (район пусков — Саратовская область РФ);
🚀 9 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69 (из воздушного пространства Белгородской области и акватории Азовского моря);
🚀 2 зенитные управляемые ракеты С-300 (из района Белгородской области);
🚀 2 крылатые ракеты «Искандер-К» (из Крыма);
🚀4 аэробалистические ракеты Х-47М2 «Кинжал» с самолетов МиГ-31К (пуски из воздушного пространства Рязанской и Тамбовской областей РФ);
🚀 8 крылатых ракет «Калибр» из акватории Черного моря.
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21 ракету сбила ПВО: шесть «Калибров», один «Искандер», 6 крылатых ракет Х-101/Х-555 и 8 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69.
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- Категории: Происшествия, Украина; Теги: ВС ВСУ, галущенко, олещук, ракетний удар, энергетика;
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- • Дата публикации материала: 27 апреля 2024 в 10:09;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что россияне атаковали объекты энергетики в Украине, есть повреждения оборудования".