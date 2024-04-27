Нічний ракетний удар по Україні: пошкоджена енергетична інфраструктура

Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що росіяни атакували об’єкти енергетики в Україні, є пошкодження обладнання.

“Ворог вчергове атакував енергетичну інфраструктуру країни! Зокрема, атаковані об’єкти у Дніпропетровській, Івано-Франківській, Львівській областях. Є пошкодження обладнання. На одному з об’єктів поранено начальника зміни – енергетик отримав контузію. Наслідки атак уточнюються. Триває робота над їх ліквідацією“, – написав Галущенко у фейсбуці.

За даними командувача Повітряних сил ЗСУ Миколи Олещука, для чергового масованого ракетного удару по Україні росіяни застосували 34 ракети повітряного, наземного та морського базування:

🚀 9 крилатих ракет Х-101/Х-555 з літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків – Саратівська область РФ);

🚀 9 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69 (з повітряного простору Бєлгородської області та акваторії Азовського моря);

🚀 2 зенітні керовані ракети С-300 (з району Бєлгородської області);

🚀 2 крилаті ракети “Іскандер-К” (з Криму);

🚀4 аеробалістичні ракети Х-47М2 “Кинджал” з літаків МіГ-31К (пуски з повітряного простору Рязанської та Тамбовської областей РФ);

🚀 8 крилатих ракет “Калібр” з акваторії Чорного моря.

21 ракету збила ППО: шість “Калібрів”, один “Іскандер”, 6 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 8 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69.