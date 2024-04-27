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Наслідки ракетного удару по Харкову: опублікували фото

Події 09:21   27.04.2024
Оксана Горун
Наслідки ракетного удару по Харкову: опублікували фото

Харківська обласна прокуратура опублікувала фото наслідків удару по території 3-ї психіатричної лікарні.

Зафіксовано влучання у землю на території діючої обласної клінічної психіатричної лікарні. Одна з ворожих ракет влучила біля харчоблоку, інша — в декількох метрах від відділення, в якому знаходилось 60 пацієнтів та 5 осіб персоналу. Отримала поранення 53-річна жінка. Загалом у відділеннях медичної установи перебувало на лікуванні близько 1000 пацієнтів“, – поінформувала пресслужба Харківської обласної прокуратури.

За попередніми даними прокурорів, росіяни били двома ракетами типу С-300 із території Бєлгородської області.

ракетний удар 27.04.2024 по Харкову

Нагадаємо, кілька вибухів пролунали в Харкові близько 00:30 27 квітня. Начальник ХОВА Олег Синєгубов підтвердив, що окупанти завдають ударів. Пізніше мер Ігор Терехов  повідомив, що били по медкомплексу, де знаходилося понад 1000 осіб. Одна жінка дістала поранення. Пізніше Синєгубов уточнив: йдеться – про 3-тю обласну психіатричну лікарню на Салтівці.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Квітня 2024 в 09:21;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська обласна прокуратура опублікувала фото наслідків удару по території 3-ї психіатричної лікарні".