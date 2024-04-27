Ракетами С-300 ударили по психіатричній лікарні в Харкові: дані ХОВА й ГУНП

Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко та керівник ХОВА Олег Синєгубов повідомили подробиці про наслідки нічного удару по Харкову із ЗРК С-300.

“Харків. 27 квітня близько 00:30 росіяни обстріляли місто з ЗРК С-300. Ракети влучили на територію психіатричної лікарні. Внаслідок обстрілу поранення отримала жінка 1970 року народження. Пошкоджено харчоблок, водогін, інженерні комунікації, лінії електропередач, лікувальний корпус, в якому на момент влучання перебувало 60 пацієнтів та п’ять осіб медперсоналу. Загалом на території медзакладу знаходилося 900 пацієнтів та 250 працівників лікарні”, – поінформував Володимир Тимошко.

Начальник ХОВА Олег Синєгубов уточнив: під ударом була 3-тя психіатрична лікарня.

“Внаслідок обстрілу пошкоджено вікна, дах та внутрішнє оздоблення приміщень, недіюча будівля, корпус харчоблока, корпус відділення №14, котельня. Травм зазнала 53-річна жінка”, — написав вранці 27 квітня Синєгубов.

Нагадаємо, кілька вибухів було чутно в Харкові близько 00:30 27 квітня. Начальник ХОВА Олег Синєгубов підтвердив, що окупанти завдають ударів. Пізніше мер Ігор Терехов повідомив, що “приліт” був біля медустанови.