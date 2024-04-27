Ракетами С-300 ударили по психбольнице в Харькове: данные Синегубова и Тимошко

Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко и руководитель ХОВА Олег Синегубов сообщили подробности о последствиях ночного удара по Харькову из ЗРК С-300.

«Харьков. 27 апреля около 00:30 россияне обстреляли город из ЗРК С-300. Ракеты попали на территорию психбольницы. В результате обстрела ранения получила женщина 1970 года рождения. Поврежден пищеблок, водопровод, инженерные коммуникации, линии электропередач, лечебный корпус, в котором на момент попадания находились 60 пациентов и пять человек медперсонала. Всего на территории медучреждения находилось 900 пациентов и 250 работников больницы», — проинформировал Владимир Тимошко.

Начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил: под ударом была 3-я психбольница.

«В результате обстрела повреждены окна, крыша и внутренняя отделка помещений, недействующее здание, корпус пищеблока, корпус отделения №14, котельная. Травмы получила 53-летняя женщина», — написал утром 27 апреля Синегубов.

Напомним, несколько взрывов было слышно в Харькове около 00:30 27 апреля. Начальник ХОВА Олег Синегубов подтвердил, что оккупанты наносят удары. Позже мэр Игорь Терехов сообщил, что «прилет» был возле медучреждения.