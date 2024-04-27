Последствия ракетного удара по Харькову: опубликованы фото
Харьковская областная прокуратура опубликовала фото последствий удара по территории 3-й психиатрической больницы.
«Зафиксировано попадание в землю на территории действующей областной клинической психбольницы. Одна из вражеских ракет попала возле пищеблока, другая — в нескольких метрах от отделения, в котором находились 60 пациентов и пять человек персонала. Получила ранение 53-летняя женщина. Всего в отделениях медицинского учреждения находились на лечении около 1000 пациентов», — проинформировала пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
По предварительным данным прокуроров, россияне били двумя ракетами типа С-300 с территории Белгородской области.
Напомним, несколько взрывов было слышно в Харькове около 00:30 27 апреля. Начальник ХОВА Олег Синегубов подтвердил, что оккупанты наносят удары. Позже мэр Игорь Терехов сообщил, что били по медкомплексу, где находилось более 1000 человек. Одна женщина получила ранение. Позже Синегубов уточнил: речь — о 3-й областной психиатрической больнице на Салтовке.
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Репортаж, Харьков; Теги: новости Харькова, прокуратура, психбольница, ракетний удар;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Последствия ракетного удара по Харькову: опубликованы фото»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 27 апреля 2024 в 09:21;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковская областная прокуратура опубликовала фото последствий удара по территории 3-й психиатрической больницы".