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Последствия ракетного удара по Харькову: опубликованы фото

Происшествия 09:21   27.04.2024
Оксана Горун
Последствия ракетного удара по Харькову: опубликованы фото

Харьковская областная прокуратура опубликовала фото последствий удара по территории 3-й психиатрической больницы.

«Зафиксировано попадание в землю на территории действующей областной клинической психбольницы. Одна из вражеских ракет попала возле пищеблока, другая — в нескольких метрах от отделения, в котором находились 60 пациентов и пять человек персонала. Получила ранение 53-летняя женщина. Всего в отделениях медицинского учреждения находились на лечении около 1000 пациентов», — проинформировала пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

По предварительным данным прокуроров, россияне били двумя ракетами типа С-300 с территории Белгородской области.

ракетный удар 27.04.2024 по Харькову

Напомним, несколько взрывов было слышно в Харькове около 00:30 27 апреля. Начальник ХОВА Олег Синегубов подтвердил, что оккупанты наносят удары. Позже мэр Игорь Терехов сообщил, что били по медкомплексу, где находилось более 1000 человек. Одна женщина получила ранение. Позже Синегубов уточнил: речь — о 3-й областной психиатрической больнице на Салтовке.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 27 апреля 2024 в 09:21;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковская областная прокуратура опубликовала фото последствий удара по территории 3-й психиатрической больницы".