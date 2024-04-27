Последствия ракетного удара по Харькову: опубликованы фото

Харьковская областная прокуратура опубликовала фото последствий удара по территории 3-й психиатрической больницы.

«Зафиксировано попадание в землю на территории действующей областной клинической психбольницы. Одна из вражеских ракет попала возле пищеблока, другая — в нескольких метрах от отделения, в котором находились 60 пациентов и пять человек персонала. Получила ранение 53-летняя женщина. Всего в отделениях медицинского учреждения находились на лечении около 1000 пациентов», — проинформировала пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

По предварительным данным прокуроров, россияне били двумя ракетами типа С-300 с территории Белгородской области.

Напомним, несколько взрывов было слышно в Харькове около 00:30 27 апреля. Начальник ХОВА Олег Синегубов подтвердил, что оккупанты наносят удары. Позже мэр Игорь Терехов сообщил, что били по медкомплексу, где находилось более 1000 человек. Одна женщина получила ранение. Позже Синегубов уточнил: речь — о 3-й областной психиатрической больнице на Салтовке.