Ракетний удар по лікарні в Харкові: потрібно відновити харчоблок та електрику

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що зруйновано в обласній психіатричній лікарні в Харкові.

“Від вибуху пошкоджена будівля харчоблока, водогін, лінії електропередач”, – зазначив начальник ХОВА.

Він повідомив, що зараз на місці працюють профільні служби.

“Головне завдання станом на зараз — якомога швидше відновити функціонування харчоблока й електропостачання в одному з корпусів”, – уточнив Синєгубов.

Він наголосив, що в момент обстрілу в корпусі, біля якого вдарили російські ракети, було 60 пацієнтів та п’ять співробітників. Травми отримала 53-річна пацієнтка.

“Наразі всіх пацієнтів розподілили між відділеннями лікарні”, — повідомив начальник ХОВА.

Нагадаємо, кілька вибухів пролунали в Харкові близько 00:30 27 квітня. Начальник ХОВА Олег Синєгубов підтвердив, що окупанти завдають ударів. Пізніше мер Ігор Терехов повідомив, що били по медкомплексу, де знаходилося понад 1000 осіб. Одна жінка дістала поранення. Пізніше Синєгубов уточнив: йдеться – про 3-тю обласну психіатричну лікарню на Салтівці.