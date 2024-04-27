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Ракетний удар по лікарні в Харкові: потрібно відновити харчоблок та електрику

Події 11:49   27.04.2024
Оксана Горун
Ракетний удар по лікарні в Харкові: потрібно відновити харчоблок та електрику

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що зруйновано в обласній психіатричній лікарні в Харкові.

“Від вибуху пошкоджена будівля харчоблока, водогін, лінії електропередач”, – зазначив начальник ХОВА.

Він повідомив, що зараз на місці працюють профільні служби.

“Головне завдання станом на зараз — якомога швидше відновити функціонування харчоблока й електропостачання в одному з корпусів”, – уточнив Синєгубов.

Він наголосив, що в момент обстрілу в корпусі, біля якого вдарили російські ракети, було 60 пацієнтів та п’ять співробітників. Травми отримала 53-річна пацієнтка.

“Наразі всіх пацієнтів розподілили між відділеннями лікарні”, — повідомив начальник ХОВА.

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Нагадаємо, кілька вибухів пролунали в Харкові близько 00:30 27 квітня. Начальник ХОВА Олег Синєгубов підтвердив, що окупанти завдають ударів. Пізніше мер Ігор Терехов  повідомив, що били по медкомплексу, де знаходилося понад 1000 осіб. Одна жінка дістала поранення. Пізніше Синєгубов уточнив: йдеться – про 3-тю обласну психіатричну лікарню на Салтівці.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Квітня 2024 в 11:49;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що зруйновано в обласній психіатричній лікарні в Харкові".