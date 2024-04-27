По Харьковщине били из «Урагана» и скинули КАБы: девять раненых и погибший
ХОВА и ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили о последствиях ударов по Харьковщине за сутки.
По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, в регионе пострадали девять человек:
🔹 53-летняя женщина в Харькове в результате ночного удара ракетами по психбольнице;
🔹 42-летний мужчина в селе Шестаково Чугуевского района (был авиаудар по зданию фермы);
🔹 супружеская пара (мужчина 56 лет и женщина 54 лет) в селе Сотницкий Казачок — волонтеры пострадали от удара дрона по автомобилю, также за медицинской помощью обратился их 19-летний сын;
🔹52-летняя женщина и три ребенка (девочки 5 и 16 лет и 4-летний мальчик) в Дергачах, на которые скинули КАБы.
Также есть погибший — 67-летний мужчина в Волчанске.
Синегубов сообщил, что под ударами из артиллерии и минометов было около 15 населенных пунктов Харьковщины.
По информации начальника ГУНП в Харьковской области Владимира Тимошко, дважды за сутки били по Липцам.
«Липцы. 26 апреля около 10:30 военные России нанесли удары двумя управляемыми авиабомбами. В результате обстрела поврежден многоквартирный четырехэтажный дом, здание лицея. В 21:40 оккупанты обстреляли поселок из РСЗО «Ураган», в результате чего повреждена газовая труба, произошел пожар в частном домовладении», — проинформировал он.
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В Дергачах в результате удара авиабомбами разрушены 23 жилых дома.
Также под ударами были:
🔹Ольховатка — туда прилетела авиабомба ФАБ-250 с модулем УМПК (универсальный модуль планирования и коррекции). Удар пришелся по открытой местности, повреждена линия электропередач;
🔹Купянск-Узловой — утром 26 апреля по нему ударили из РСЗО «Ураган» (повреждены учебное заведение, имущество здания науки и техники, частные дома и электросети);
🔹Граково (били из С-300 около 22:00 26 апреля — ракета попала в землю, повреждены частные дома).
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: новости Харькова, обстрелы, поранені, разрушения, руйнування, синегубов, тимошко;
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- • Дата публикации материала: 27 апреля 2024 в 08:56;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ХОВА и ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили о последствиях ударов по Харьковщине за сутки".