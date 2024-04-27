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По Харьковщине били из «Урагана» и скинули КАБы: девять раненых и погибший

Происшествия 08:56   27.04.2024
Оксана Горун
По Харьковщине били из «Урагана» и скинули КАБы: девять раненых и погибший

ХОВА и ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили о последствиях ударов по Харьковщине за сутки.

По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, в регионе пострадали девять человек:

🔹 53-летняя женщина в Харькове в результате ночного удара ракетами по психбольнице;

🔹 42-летний мужчина в селе Шестаково Чугуевского района (был авиаудар по зданию фермы);

🔹 супружеская пара (мужчина 56 лет и женщина 54 лет) в селе Сотницкий Казачок — волонтеры пострадали от удара дрона по автомобилю, также за медицинской помощью обратился их 19-летний сын;

🔹52-летняя женщина и три ребенка (девочки 5 и 16 лет и 4-летний мальчик) в Дергачах, на которые скинули КАБы.

Также есть погибший — 67-летний мужчина в Волчанске.

Синегубов сообщил, что под ударами из артиллерии и минометов было около 15 населенных пунктов Харьковщины.

По информации начальника ГУНП в Харьковской области Владимира Тимошко, дважды за сутки били по Липцам.

«Липцы. 26 апреля около 10:30 военные России нанесли удары двумя управляемыми авиабомбами. В результате обстрела поврежден многоквартирный четырехэтажный дом, здание лицея. В 21:40 оккупанты обстреляли поселок из РСЗО «Ураган», в результате чего повреждена газовая труба, произошел пожар в частном домовладении», — проинформировал он.

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В Дергачах в результате удара авиабомбами разрушены 23 жилых дома.

Также под ударами были:

🔹Ольховатка — туда прилетела авиабомба ФАБ-250 с модулем УМПК (универсальный модуль планирования и коррекции). Удар пришелся по открытой местности, повреждена линия электропередач;

🔹Купянск-Узловой — утром 26 апреля по нему ударили из РСЗО «Ураган» (повреждены учебное заведение, имущество здания науки и техники, частные дома и электросети);

🔹Граково (били из С-300 около 22:00 26 апреля — ракета попала в землю, повреждены частные дома).

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 27 апреля 2024 в 08:56;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ХОВА и ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили о последствиях ударов по Харьковщине за сутки".