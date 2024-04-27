По Харківщині били з “Урагану” та скинули КАБи: дев’ять поранених і загиблий

ХОВА та ГУ Нацполіції в харківській області повідомили про наслідки ударів по Харківщині за добу.

За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, в регіоні постраждали дев’ятеро людей:

🔹 53-річна жінка в Харкові внаслідок нічного удару ракетами по психіатричній лікарні;

🔹 42-річний чоловік у селі Шестакове Чугуївського району (був авіаудар по будівлі ферми);

🔹 подружня пара (чоловік 56 років та жінка 54 років) у селі Сотницький Козачок – волонтери постраждали від удару дрона по автомобілю, також за медичною допомогою звернувся їхній 19-річний син;

🔹52-річна жінка та троє дітей (дівчата 5 і 16 років та 4-річний хлопчик) у Дергачах, на які скинули КАБи.

Також є загиблий – 67-річний чоловік у Вовчанську.

Синєгубов повідомив, що під ударами з артилерії та мінометів було близько 15 населених пунктів Харківщини.

За інформацією начальника ГУНП у Харківській області Володимира Тимошка, двічі за добу били по Липцях.

“Липці. 26 квітня близько 10:30 військові рф завдали ударів двома керованими авіабомбами. Внаслідок обстрілу пошкоджено багатоквартирний чотириповерховий будинок, будівлю ліцею. О 21:40 окупанти обстріляли селище з РСЗВ “Ураган”, внаслідок чого пошкоджено газову трубу, сталася пожежа в приватному домоволодінні“, – поінформував він.

У Дергачах внаслідок удару авіабомбами зруйновані 23 житлові будинки.

Також під ударами були:

🔹Вільхуватка – туди прилетіла авіабомба ФАБ-250 з модулем УМПК (універсальний модуль планування та корекції). Удар припав по відкритій місцевості, пошкоджено лінію електропередач;

🔹 Куп’янськ-Вузловий – вранці 26 квітня по ньому вдарили з РСЗВ “Ураган” (пошкоджено навчальний заклад, майно будівлі науки та техніки, приватні будинки та електромережі);

🔹 Гракове (били з С-300 близько 22:00 26 квітня – ракета влучила в землю, пошкоджені приватні будинки).