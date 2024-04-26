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По Дергачах вдарили два КАБ: одне влучання в підстанцію, друге – в дім (фото)

Події 13:14   26.04.2024
Вікторія Яковенко
По Дергачах вдарили два КАБ: одне влучання в підстанцію, друге – в дім (фото) Фото: Сергій Болвінов

Армія РФ атакувала місто Дергачі двома керованими авіабомбами, повідомив начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.

«Перше влучання прийшлося на електропідстанцію. Друге – по приватному сектору, росіяни поцілили у житловий будинок, там здійнялася пожежа. Вже встановили, що це були КАБи. Троє дітей та жінка постраждали внаслідок цього удару. У 4-річного хлопчика травма голови, у 16-річної дівчини поранена нога, ще одна 5-річна дівчинка дістала гостру реакцію на стрес», – зазначив Болвінов.

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Фото: Сергій Болвінов

Начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко уточнив, що внаслідок удару один будинок зруйнований, декілька зазнали пошкоджень.

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Фото: Вячеслав Задоренко

Нагадаємо, близько 10:30 начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник та Повітряні сили ЗСУ попередили про пуски керованих авіабомб на Харківщині. Начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко повідомляв, що окупанти завдають ударів по Дергачах. Пізніше голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок удару КАБ по центру Дергачів постраждали дівчата 16 та 5 років, а також хлопчик 4 років та жінка 52 років. Крім цього, він поінформував, що внаслідок удару загорівся двоповерховий будинок. У МВС України показали фото з місця удару.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Квітня 2024 в 13:14;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ атакувала місто Дергачі двома керованими авіабомбами, повідомив начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.".