Live
  • Пт 26.04.2024
  • Харків  +24°С
  • USD 39.67
  • EUR 42.52

Кількість постраждалих внаслідок удару по Дергачах збільшилась до чотирьох

Події 11:31   26.04.2024
Вікторія Яковенко
Кількість постраждалих внаслідок удару по Дергачах збільшилась до чотирьох

Вже відомо про чотирьох постраждалих внаслідок удару РФ по житловому будинку в Дергачах.

«Хлопчик 4 років та жінка 52 років отримали легкі травми та гостру реакцію на стрес. Без госпіталізації», – повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Нагадаємо, близько 10:30 начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник та Повітряні сили ЗСУ попередили про пуски керованих авіабомб на Харківщині. Начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко повідомляв, що окупанти завдають ударів по Дергачах. Пізніше голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок удару КАБ по центру Дергачів постраждали дівчата 16 та 5 років. Також він поінформував, що внаслідок удару загорівся двоповерховий будинок.

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Кількість постраждалих внаслідок удару по Дергачах збільшилась до чотирьох
Кількість постраждалих внаслідок удару по Дергачах збільшилась до чотирьох
26.04.2024, 11:31
По Харківщині запускають КАБи – начальник військового гарнізону (оновлено)
По Харківщині запускають КАБи – начальник військового гарнізону (оновлено)
26.04.2024, 10:37
Робота в Харкові та області: пропонують бурити нафту та газ за 28 тис. грн
Робота в Харкові та області: пропонують бурити нафту та газ за 28 тис. грн
25.04.2024, 11:20
Міністр Сольський зможе вийти із СІЗО під заставу у 75,7 млн грн (відео)
Міністр Сольський зможе вийти із СІЗО під заставу у 75,7 млн грн (відео)
26.04.2024, 09:06
У Харкові пропонують перейменувати ще понад 160 топонімів
У Харкові пропонують перейменувати ще понад 160 топонімів
25.04.2024, 08:46
Загорівся будинок в Дергачах через удар КАБ – Синєгубов
Загорівся будинок в Дергачах через удар КАБ – Синєгубов
26.04.2024, 11:16

Новини за темою:

11:16
Загорівся будинок в Дергачах через удар КАБ – Синєгубов
18:07
УМПБ Д-30 атакували вдень приватний сектор у Харкові – прокуратура (відео)
16:40
Скільки приватних будинків пошкоджено у Харкові, розповів Терехов (відео)
15:52
Модно «всиновити» собаку з Харкова: тварини з притулку знайшли дім за кордоном
14:49
Чому треба відновлювати зруйновані будинки у Харкові, пояснив Терехов

Ви читали новину: «Кількість постраждалих внаслідок удару по Дергачах збільшилась до чотирьох»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 26 Квітня 2024 в 11:31;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вже відомо про чотирьох постраждалих внаслідок удару РФ по житловому будинку в Дергачах.".