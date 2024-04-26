Кількість постраждалих внаслідок удару по Дергачах збільшилась до чотирьох
Вже відомо про чотирьох постраждалих внаслідок удару РФ по житловому будинку в Дергачах.
«Хлопчик 4 років та жінка 52 років отримали легкі травми та гостру реакцію на стрес. Без госпіталізації», – повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
Нагадаємо, близько 10:30 начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник та Повітряні сили ЗСУ попередили про пуски керованих авіабомб на Харківщині. Начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко повідомляв, що окупанти завдають ударів по Дергачах. Пізніше голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок удару КАБ по центру Дергачів постраждали дівчата 16 та 5 років. Також він поінформував, що внаслідок удару загорівся двоповерховий будинок.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Квітня 2024 в 11:31;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вже відомо про чотирьох постраждалих внаслідок удару РФ по житловому будинку в Дергачах.".