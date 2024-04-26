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Количество пострадавших в результате удара по Дергачам увеличилось до четырех

Происшествия 11:31   26.04.2024
Виктория Яковенко
Количество пострадавших в результате удара по Дергачам увеличилось до четырех

Уже известно о четырех пострадавших в результате удара РФ по жилому дому в Дергачах.

«Мальчик 4 лет и женщина 52 лет получили легкие травмы и острую реакцию на стресс. Без госпитализации», — сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

Напомним, около 10:30 начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник и Воздушные силы ВСУ предупредили о пусках управляемых авиабомб по Харьковщине. Начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко сообщал, что оккупанты наносят удары по Дергачам. Позже глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате удара КАБ по центру Дергачей пострадали девочки 16 и 5 лет. Также он проинформировал, что в результате удара загорелся двухэтажный дом.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 26 апреля 2024 в 11:31;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Уже известно о четырех пострадавших в результате удара РФ по жилому дому в Дергачах.".