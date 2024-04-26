Количество пострадавших в результате удара по Дергачам увеличилось до четырех

Уже известно о четырех пострадавших в результате удара РФ по жилому дому в Дергачах.

«Мальчик 4 лет и женщина 52 лет получили легкие травмы и острую реакцию на стресс. Без госпитализации», — сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

Напомним, около 10:30 начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник и Воздушные силы ВСУ предупредили о пусках управляемых авиабомб по Харьковщине. Начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко сообщал, что оккупанты наносят удары по Дергачам. Позже глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате удара КАБ по центру Дергачей пострадали девочки 16 и 5 лет. Также он проинформировал, что в результате удара загорелся двухэтажный дом.