В результате удара КАБами по Дергачам пострадали дети 16-ти и 5 лет

Армия РФ утром 26 апреля, предварительно управляемыми авиабомбами, нанесла удары по центру города Дергачи на Харьковщине.

В результате удара пострадали девочки 16 и 5 лет, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

«Сейчас медики оказывают им необходимую помощь. Подразделения ГСЧС работают на месте», — отметил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.

Напомним, около 10:30 начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник и Воздушные силы ВСУ предупредили о пусках управляемых авиабомб по Харьковщине. Начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко сообщал, что оккупанты наносят удары по Дергачам.