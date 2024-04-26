В результате удара КАБами по Дергачам пострадали дети 16-ти и 5 лет
Армия РФ утром 26 апреля, предварительно управляемыми авиабомбами, нанесла удары по центру города Дергачи на Харьковщине.
В результате удара пострадали девочки 16 и 5 лет, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
«Сейчас медики оказывают им необходимую помощь. Подразделения ГСЧС работают на месте», — отметил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.
Напомним, около 10:30 начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник и Воздушные силы ВСУ предупредили о пусках управляемых авиабомб по Харьковщине. Начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко сообщал, что оккупанты наносят удары по Дергачам.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Дергачи, задоренко, КАБ, синегубов, удар, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 26 апреля 2024 в 11:05;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ утром 26 апреля, предварительно управляемыми авиабомбами, нанесла удары по центру города Дергачи на Харьковщине.".