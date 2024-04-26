Внаслідок удару КАБами по Дергачах постраждали діти 16-ти та 5 років

Армія РФ вранці 26 квітня, попередньо, керованими авіабомбами, завдала ударів по центру міста Дергачі на Харківщині.

Внаслідок удару постраждали дівчата 16 та 5 років, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Наразі медики надають їм необхідну допомогу. Підрозділи ДСНС працюють на місці», – зазначив начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.

Нагадаємо, близько 10:30 начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник та Повітряні сили ЗСУ попередили про пуски керованих авіабомб на Харківщині. Начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко повідомляв, що окупанти завдають ударів по Дергачах.