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Внаслідок удару КАБами по Дергачах постраждали діти 16-ти та 5 років

Події 11:05   26.04.2024
Вікторія Яковенко
Внаслідок удару КАБами по Дергачах постраждали діти 16-ти та 5 років

Армія РФ вранці 26 квітня, попередньо, керованими авіабомбами, завдала ударів по центру міста Дергачі на Харківщині.

Внаслідок удару постраждали дівчата 16 та 5 років, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Наразі медики надають їм необхідну допомогу. Підрозділи ДСНС працюють на місці», – зазначив начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.

Нагадаємо, близько 10:30 начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник та Повітряні сили ЗСУ попередили про пуски керованих авіабомб на Харківщині. Начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко повідомляв, що окупанти завдають ударів по Дергачах.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Квітня 2024 в 11:05;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ вранці 26 квітня, попередньо, керованими авіабомбами, завдала ударів по центру міста Дергачі на Харківщині.".