По Харківщині запускають КАБи – начальник військового гарнізону (оновлено)
Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник та Повітряні сили ЗСУ попередили про пуски керованих авіабомб по Харківщині.
“Мешканці Харківської області не залишайте укриття – ризик ударів ворожими КАБ”, – написав Мельник.
Про загрозу попередили Повітряні сили ЗСУ.
Окремо мешканців Дергачівської громади попередив начальник місцевої міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.
Слідом він повідомив, що окупанти завдають ударів по Дергачах.
Віддалено вибухи чутно в окремих районах Харкова.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: ВС ВСУ, КАБ, Мельник, новини Харкова;
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Квітня 2024 в 10:37;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник та Повітряні сили ЗСУ попередили про пуски керованих авіабомб по Харківщині".