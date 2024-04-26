У Харкові затримали двох ймовірних коригувальників, які наводили КАБи

Дані передавали ще одному харків’янину, уже колишньому, який виїхав до Донецька у 2014-му та приєднався до росіян у руйнуванні рідного міста. КАБи мали скинути на позиції ЗСУ.

“СБУ затримала коригувальників, які наводили російські КАБи на позиції ЗСУ під Харковом”, – заявив спікер УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Він повідомив, що серед основних цілей, якими цікавилися росіяни, були фортифікаційні споруди та укріпрайони українських військ, які обороняють Харків. По локаціях планували бити керованими авіабомбами.

“Щоб скоригувати російські КАБи на ціль, загарбники дистанційно залучили двох своїх поплічників з Харкова. Під виглядом приватних ремонтників вони поодинці їздили по області, де приховано фіксували місця базування українських військ та розташування оборонних ліній“, – поінформував Абдула.

За даними слідства, здобуту інформацію чоловіки передавали “зв’язному” – теж харків’янину, але вже колишньому. У 2014 році він виїхав до тимчасово окупованого Донецька, де приєднався до спецпідрозділів РФ. Цей зрадник мав передати координати для підготовки удару росіянам. Однак СБУ завадила цьому, дізнавшись про підготовку зради ще на початковому етапі.

“Це дозволило покроково задокументувати фігурантів та провести комплексні заходи для убезпечення позицій українських військ”, – зазначив речник УСБУ.

У результаті двох харків’ян затримали в їхніх будинках. У них забрали телефони, з яких йшло листування зі “зв’язковим”.

Їм уже повідомили про підозру в несанкціонованому поширенні інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ за можливості їх ідентифікації на місцевості. Старшого агентурної групи підозрюють ще й у держзраді. Наразі затримані – в СІЗО. Їм загрожує від восьми років до довічного.