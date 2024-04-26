В Харькове задержали двух вероятных корректировщиков, наводивших КАБы
Данные передавали еще одному харьковчанину, уже бывшему, который выехал в Донецк в 2014-м и присоединился к россиянам в разрушении родного города. КАБы должны были сбросить на позиции ВСУ.
«СБУ задержала корректировщиков, которые наводили российские КАБы на позиции ВСУ под Харьковом», — заявил спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.
Он сообщил, что среди основных целей, которыми интересовались россияне, были фортификационные сооружения и укрепрайоны украинских войск, обороняющих Харьков. По локациям планировали бить управляемыми авиабомбами.
«Чтобы скорректировать российские КАБы на цель, захватчики дистанционно привлекли двух своих приспешников из Харькова. Под видом частных ремонтников они поодиночке ездили по области, где скрыто фиксировали места базирования украинских войск и расположение оборонных линий», — проинформировал Абдула.
По данным следствия, добытую информацию мужчины передавали «связному» — тоже харьковчанину, только бывшему. В 2014 году он выехал во временно оккупированный Донецк, где присоединился к спецназу РФ. Этот предатель должен был передать координаты для подготовки удара россиянам. Однако СБУ помешала этому, узнав о готовящемся предательстве еще на начальном этапе.
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«Это позволило пошагово задокументировать фигурантов и провести комплексные мероприятия по обеспечению позиций украинских войск», — отметил спикер УСБУ.
В итоге двух харьковчан задержали в их домах. У них забрали телефоны, с которых шла переписка со «связным».
Им уже сообщили о подозрении в несанкционированном распространении информации о перемещении, движении или расположении ВСУ при возможности их идентификации на местности. Старшего агентурной группы подозревают еще и в госизмене. В настоящее время задержанные – в СИЗО. Им грозит от восьми лет до пожизненного.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: абдула, задержали, КАБ, наводчики, новости Харькова, подозрение, СБУ;
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- • Дата публикации материала: 26 апреля 2024 в 10:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Данные передавали еще одному харьковчанину, уже бывшему, который выехал в Донецк в 2014-м и присоединился к россиянам в разрушении родного города. КАБы должны были сбросить на позиции ВСУ".