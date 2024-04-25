Родители украинского экс-срочника «подбили» его наводить удары по Харьковщине
СБУ задержала вероятного предателя, который, по версии следствия, отслужив «срочку» в Силах обороны, пошел работать на ФСБ, а потом пытался бежать из Харьковской области через линию фронта. На подобные действия его сагитировали родители.
«Российским информатором оказался бывший срочник одной из воинских частей Сил обороны, который накануне увольнения в запас пошел на сотрудничество с ФСБ. К такому шагу его побуждали родители, проживающие на временно оккупированной территории на востоке Украины и находящиеся в поле зрения российской спецслужбы», — сообщил спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.
По его информации, именно через родителей оккупанты договорились с парнем о том, чтобы он передал координаты потенциальных целей на Харьковщине, а затем предложили ему план побега. Переписывались через анонимные чаты в мессенджере.
«По данным следствия, фигурант осуществлял пересылку «нужных» геолокаций врагу в виде отметок на google-карте», — проинформировал Абдула.
По его информации, опираясь на данные предателя, россияне планировали нанести удары по гражданской инфраструктуре одного из прифронтовых городов Харьковской области. А сам бывший срочник должен был сбежать через линию фронта. Но ему не дали этого сделать военная контрразведка СБУ и подразделения ВСУ.
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«Злоумышленника задержали вблизи линии боеприкосновения на Купянском направлении, когда он пытался скрытно выйти на позиции оккупантов. Там его должны были встречать российские военные со знаками различия в виде георгиевской ленты на рукаве. В дальнейшем они планировали провести информатора в филиал фсб на временно оккупированной части территории Луганщины и тем самым завершить его эвакуацию», — сообщил Владислав Абдула.
Задержанному гражданину Украины сообщили о подозрении в несанкционированном распространение информации о перемещении или размещении ВСУ. Сейчас он в СИЗО. Ему грозит до восьми лет тюрьмы.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: задержали, наводчик, подозрение, предатель, СБУ, срочник;
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- • Дата публикации материала: 25 апреля 2024 в 10:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "СБУ задержала вероятного предателя, который, по версии следствия, отслужив «срочку» в Силах обороны, пошел работать на ФСБ, а потом пытался бежать из Харьковской области через линию фронта. На подобные действия его сагитировали родители".