Батьки українського ексстроковика “підбили” його наводити удари по Харківщині
СБУ затримала ймовірного зрадника, який, за версією слідства, відслуживши в Силах оборони, пішов працювати на ФСБ, а потім намагався тікати з Харківщини через лінію фронту. На такі дії його загітували батьки.
“Як встановило розслідування, російським інформатором виявився колишній строковик однієї з військових частин Сил оборони, який напередодні звільнення в запас пішов на співпрацю з фсб. До такого “кроку” його спонукали батьки, які проживають на тимчасово окупованій території на сході України та перебувають у полі зору російської спецслужби”, – повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.
За його інформацією, саме через батьків окупанти домовилися з хлопцем про те, щоб він передав координати потенційної цілі на Харківщині, а потім запропонували йому план втечі. Переписувалися через анонімні чати у месенджері.
“За даними слідства, фігурант здійснював пересилку “потрібних” геолокацій ворогу у вигляді позначок на ґуґл-карті”, – поінформував Абдула.
За його інформацією, спираючись на дані зрадника, росіяни планували завдати ударів по цивільній інфраструктурі одного з прифронтових міст Харківської області. А сам колишній строковик мав би втекти через лінію фронту. Але йому не дали цього зробити військова контррозвідка СБУ та підрозділи ЗСУ.
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“Зловмисника затримали поблизу лінії боєзіткнення на Куп’янському напрямку, коли він намагався приховано вийти на позиції окупантів. Там його мали зустрічати російські військові зі знаками розрізнення у вигляді “георгіївської стрічки” на рукаві. Надалі вони планували провести інформатора до “філії” фсб на тимчасово окупованій частині території Луганщини й тим самим завершити його “евакуацію”, — повідомив Владислав Абдула.
Затриманому громадянину України повідомили про підозру в несанкціонованому поширенні інформації про переміщення або розміщення ЗСУ. Нині він у СІЗО. Йому загрожує до восьми років ув’язнення.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Квітня 2024 в 10:00;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "СБУ затримала ймовірного зрадника, який, за версією слідства, відслуживши в Силах оборони, пішов працювати на ФСБ, а потім намагався тікати з Харківщини через лінію фронту. На такі дії його загітували батьки".