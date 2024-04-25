Батьки українського ексстроковика “підбили” його наводити удари по Харківщині

СБУ затримала ймовірного зрадника, який, за версією слідства, відслуживши в Силах оборони, пішов працювати на ФСБ, а потім намагався тікати з Харківщини через лінію фронту. На такі дії його загітували батьки.

“Як встановило розслідування, російським інформатором виявився колишній строковик однієї з військових частин Сил оборони, який напередодні звільнення в запас пішов на співпрацю з фсб. До такого “кроку” його спонукали батьки, які проживають на тимчасово окупованій території на сході України та перебувають у полі зору російської спецслужби”, – повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

За його інформацією, саме через батьків окупанти домовилися з хлопцем про те, щоб він передав координати потенційної цілі на Харківщині, а потім запропонували йому план втечі. Переписувалися через анонімні чати у месенджері.

“За даними слідства, фігурант здійснював пересилку “потрібних” геолокацій ворогу у вигляді позначок на ґуґл-карті”, – поінформував Абдула.

За його інформацією, спираючись на дані зрадника, росіяни планували завдати ударів по цивільній інфраструктурі одного з прифронтових міст Харківської області. А сам колишній строковик мав би втекти через лінію фронту. Але йому не дали цього зробити військова контррозвідка СБУ та підрозділи ЗСУ.

“Зловмисника затримали поблизу лінії боєзіткнення на Куп’янському напрямку, коли він намагався приховано вийти на позиції окупантів. Там його мали зустрічати російські військові зі знаками розрізнення у вигляді “георгіївської стрічки” на рукаві. Надалі вони планували провести інформатора до “філії” фсб на тимчасово окупованій частині території Луганщини й тим самим завершити його “евакуацію”, — повідомив Владислав Абдула.

Затриманому громадянину України повідомили про підозру в несанкціонованому поширенні інформації про переміщення або розміщення ЗСУ. Нині він у СІЗО. Йому загрожує до восьми років ув’язнення.