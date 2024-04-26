По Харьковщине запускают КАБы — начальник военного гарнизона (обновлено)

Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник и Воздушные силы ВСУ предупредили о пусках управляемых авиабомб по Харьковщине.

«Жители Харьковской области не покидайте укрытия – риск ударов враждебными КАБ», — написал Мельник.

Об угрозе предупредили Воздушные силы ВСУ.

Отдельно жителей Дергачевской громады предупредил начальник местной городской военной администрации Вячеслав Задоренко.

Следом он сообщил, что оккупанты наносят удары по Дергачам.

Отдаленно взрывы слышны в отдельных районах Харькова.