Загорелся дом в Дергачах из-за удара КАБ – Синегубов

В городе Дергачи на Харьковщине в результате удара управляемой авиабомбой есть возгорание двухэтажного дома.

«Экстренные службы ликвидируют последствия», — сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

Напомним, около 10:30 начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник и Воздушные силы ВСУ предупредили о пусках управляемых авиабомб по Харьковщине. Начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко сообщал, что оккупанты наносят удары по Дергачам. Позже глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате удара КАБ по центру Дергачей пострадали девочки 16 и 5 лет.