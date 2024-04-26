Загорелся дом в Дергачах из-за удара КАБ – Синегубов
Фото: Олег Синегубов
В городе Дергачи на Харьковщине в результате удара управляемой авиабомбой есть возгорание двухэтажного дома.
«Экстренные службы ликвидируют последствия», — сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
Напомним, около 10:30 начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник и Воздушные силы ВСУ предупредили о пусках управляемых авиабомб по Харьковщине. Начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко сообщал, что оккупанты наносят удары по Дергачам. Позже глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате удара КАБ по центру Дергачей пострадали девочки 16 и 5 лет.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: дім, дом, загорелся, КАБ, синегубов, удар, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 26 апреля 2024 в 11:16;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В городе Дергачи на Харьковщине в результате удара управляемой авиабомбой есть возгорание двухэтажного дома.".