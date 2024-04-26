Загорівся будинок в Дергачах через удар КАБ – Синєгубов

У місті Дергачі на Харківщині внаслідок удару керованою авіабомбою є загоряння двоповерхового будинку.

«Екстрені служби ліквідовують наслідки», – повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Нагадаємо, близько 10:30 начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник та Повітряні сили ЗСУ попередили про пуски керованих авіабомб на Харківщині. Начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко повідомляв, що окупанти завдають ударів по Дергачах. Пізніше голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок удару КАБ по центру Дергачів постраждали дівчата 16 та 5 років.