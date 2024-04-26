Кадри з місця удару КАБ по Дергачах показали правоохоронці (фото)
Правоохоронці показали наслідки удару КАБ по місту Дергачі на Харківщині.
«Постраждали чотири особи, серед яких троє дітей (52-річна жінка, 4-річний хлопчик, 5 та 16-річні дівчинки). Виникла пожежа у будинку. На місці події працюють усі профільні служби», – повідомили у МВС України.
Нагадаємо, близько 10:30 начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник та Повітряні сили ЗСУ попередили про пуски керованих авіабомб на Харківщині. Начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко повідомляв, що окупанти завдають ударів по Дергачах. Пізніше голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок удару КАБ по центру Дергачів постраждали дівчата 16 та 5 років, а також хлопчик 4 років та жінка 52 років. Крім цього, він поінформував, що внаслідок удару загорівся двоповерховий будинок.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Квітня 2024 в 11:49;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці показали наслідки удару КАБ по місту Дергачі на Харківщині.".