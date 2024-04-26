Кадры с места удара КАБ по Дергачам показали правоохранители (фото)

Правоохранители показали последствия удара КАБ по городу Дергачи на Харьковщине.

«Пострадали четыре человека, среди которых трое детей (52-летняя женщина, 4-летний мальчик, 5 и 16-летние девочки). Произошел пожар в доме. На месте происшествия работают все профильные службы», — сообщили в МВД Украины.

Напомним, около 10:30 начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник и Воздушные силы ВСУ предупредили о пусках управляемых авиабомб по Харьковщине. Начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко сообщал, что оккупанты наносят удары по Дергачам. Позже глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате удара КАБ по центру Дергачей пострадали девочки 16 и 5 лет, а также мальчик 4 лет и женщина 52 лет. Кроме этого, он проинформировал, что в результате удара загорелся двухэтажный дом.