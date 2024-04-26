Live
  • Пт 26.04.2024
  • Харьков  +26°С
  • USD 39.67
  • EUR 42.52

Кадры с места удара КАБ по Дергачам показали правоохранители (фото)

Происшествия 11:49   26.04.2024
Виктория Яковенко
Кадры с места удара КАБ по Дергачам показали правоохранители (фото) Фото: МВД Украины

Правоохранители показали последствия удара КАБ по городу Дергачи на Харьковщине.

«Пострадали четыре человека, среди которых трое детей (52-летняя женщина, 4-летний мальчик, 5 и 16-летние девочки). Произошел пожар в доме. На месте происшествия работают все профильные службы», — сообщили в МВД Украины.

01

02
Фото: МВД Украины

Напомним, около 10:30 начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник и Воздушные силы ВСУ предупредили о пусках управляемых авиабомб по Харьковщине. Начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко сообщал, что оккупанты наносят удары по Дергачам. Позже глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате удара КАБ по центру Дергачей пострадали девочки 16 и 5 лет, а также мальчик 4 лет и женщина 52 лет. Кроме этого, он проинформировал, что в результате удара загорелся двухэтажный дом.

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Главные новости Харькова 26 апреля : удар КАБ по Дергачам, пострадали четверо
Главные новости Харькова 26 апреля : удар КАБ по Дергачам, пострадали четверо
26.04.2024, 12:07
Дождь с пылью из Сахары в Харькове: синоптики объяснили, что в его составе
Дождь с пылью из Сахары в Харькове: синоптики объяснили, что в его составе
25.04.2024, 22:13
Кадры с места удара КАБ по Дергачам показали правоохранители (фото)
Кадры с места удара КАБ по Дергачам показали правоохранители (фото)
26.04.2024, 11:49
Горсовет в Харькове на ближайшей сессии отменит часть налогов для бизнеса
Горсовет в Харькове на ближайшей сессии отменит часть налогов для бизнеса
26.04.2024, 07:33
Будет гроза: завтра в Харькове и области ожидается опасная погода
Будет гроза: завтра в Харькове и области ожидается опасная погода
25.04.2024, 13:15
По Дергачам ударили два КАБ: одно попадание в подстанцию, второе – в дом
По Дергачам ударили два КАБ: одно попадание в подстанцию, второе – в дом
26.04.2024, 13:14

Новости по теме:

12:04
Прямое попадание в дом: в полиции сообщили подробности удара КАБ по Дергачам
11:49
Кадры с места удара КАБ по Дергачам показали правоохранители (фото)
11:31
Количество пострадавших в результате удара по Дергачам увеличилось до четырех
11:05
В результате удара КАБами по Дергачам пострадали дети 16-ти и 5 лет
17:11
По Харькову, Дергачам, Волчанску и селу ударил враг в течение часа — Синегубов

Вы читали новость: «Кадры с места удара КАБ по Дергачам показали правоохранители (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 26 апреля 2024 в 11:49;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители показали последствия удара КАБ по городу Дергачи на Харьковщине.".