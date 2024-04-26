Live
  • Пт 26.04.2024
  • Харьков  +23°С
  • USD 39.67
  • EUR 42.52

По Дергачам ударили два КАБ: одно попадание в подстанцию, второе – в дом

Происшествия 13:14   26.04.2024
Виктория Яковенко
По Дергачам ударили два КАБ: одно попадание в подстанцию, второе – в дом Фото: Сергей Болвинов

Армия РФ атаковала город Дергачи двумя управляемыми авиабомбами, сообщил начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

«Первое попадание пришлось на электроподстанцию. Второе – по частному сектору, россияне попали в жилой дом, там произошел пожар. Уже установили, что это были КАБы. Трое детей и женщина пострадали в результате этого удара. У 4-летнего мальчика травма головы, у 16-летней девушки ранена нога, еще одна 5-летняя девочка получила острую реакцию на стресс», — отметил Болвинов.

01

03
Фото: Сергей Болвинов

Начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко уточнил, что в результате удара один дом разрушен, несколько получили повреждения.

01

02

03

04

05

06

07

08
Фото: Вячеслав Задоренко

Напомним, около 10:30 начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник и Воздушные силы ВСУ предупредили о пусках управляемых авиабомб по Харьковщине. Начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко сообщал, что оккупанты наносят удары по Дергачам. Позже глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате удара КАБ по центру Дергачей пострадали девочки 16 и 5 лет, а также мальчик 4 лет и женщина 52 лет. Кроме этого, он проинформировал, что в результате удара загорелся двухэтажный дом. В МВД Украины показали фото с места удара.

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Опубликован новый график отключения света в Харькове и области
Опубликован новый график отключения света в Харькове и области
26.04.2024, 14:24
Тушат пожар, разбирают завалы: ГСЧСники работают на месте удара в Дергачах
Тушат пожар, разбирают завалы: ГСЧСники работают на месте удара в Дергачах
26.04.2024, 14:08
Главные новости Харькова 26.04 : удар по Дергачам, пострадавшие, новый график
Главные новости Харькова 26.04 : удар по Дергачам, пострадавшие, новый график
26.04.2024, 14:28
Школьники Германии принимают ислам из-за страха перед одноклассниками — BILD
Школьники Германии принимают ислам из-за страха перед одноклассниками — BILD
26.04.2024, 14:21
По Дергачам ударили два КАБ: одно попадание в подстанцию, второе – в дом
По Дергачам ударили два КАБ: одно попадание в подстанцию, второе – в дом
26.04.2024, 13:14
Горсовет в Харькове на ближайшей сессии отменит часть налогов для бизнеса
Горсовет в Харькове на ближайшей сессии отменит часть налогов для бизнеса
26.04.2024, 07:33

Новости по теме:

12:39
Удар по Харькову: повреждены авто Датского совета по делам беженцев (фото)
09:20
Беспилотник убил гражданскую на Харьковщине: подробности от полиции (фото)
15:49
Днем россияне ударили по Коротичу, на месте воронка, глубиной в два метра
07:51
Россияне разбили братскую могилу воинов Второй мировой на Харьковщине (фото)
17:00
По Харькову ударили авиабомбами впервые с 2022-го — полиция (фото)

Вы читали новость: «По Дергачам ударили два КАБ: одно попадание в подстанцию, второе – в дом»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 26 апреля 2024 в 13:14;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ атаковала город Дергачи двумя управляемыми авиабомбами, сообщил начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.".