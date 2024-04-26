По Дергачам ударили два КАБ: одно попадание в подстанцию, второе – в дом

Армия РФ атаковала город Дергачи двумя управляемыми авиабомбами, сообщил начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

«Первое попадание пришлось на электроподстанцию. Второе – по частному сектору, россияне попали в жилой дом, там произошел пожар. Уже установили, что это были КАБы. Трое детей и женщина пострадали в результате этого удара. У 4-летнего мальчика травма головы, у 16-летней девушки ранена нога, еще одна 5-летняя девочка получила острую реакцию на стресс», — отметил Болвинов.

Начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко уточнил, что в результате удара один дом разрушен, несколько получили повреждения.

Напомним, около 10:30 начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник и Воздушные силы ВСУ предупредили о пусках управляемых авиабомб по Харьковщине. Начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко сообщал, что оккупанты наносят удары по Дергачам. Позже глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате удара КАБ по центру Дергачей пострадали девочки 16 и 5 лет, а также мальчик 4 лет и женщина 52 лет. Кроме этого, он проинформировал, что в результате удара загорелся двухэтажный дом. В МВД Украины показали фото с места удара.