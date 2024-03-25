Парижские официанты с кофе и круассанами соревновались, кто ловче и быстрее

Армия официантов кафе французской столицы часто получает плохие отзывы за неспособность улыбнуться и откровенную грубость и нетерпение по отношению к своим клиентам. Но парижские «garçons de cafe» могут запоминать заказы восьми человек, не делая заметок. Они могут нести все блюда и напитки за один раз. И они могут справиться с плотным обедом, не вспотев, и при этом найти время для быстрого перекура. И это они доказали о время марафона в Париже, пишет CNN.

Эти профессиональные навыки они продемонстрировали в полную силу в воскресенье, когда в Париже устроили Course des Cafés, ознаменовав возрождение ежегодного мероприятия, в котором официантам предлагается пробежать 2-километровый маршрут, неся поднос с чашкой кофе, стаканом воды и круассаном.

200 официантов городских кафе, одетых в классические черные брюки или юбки, фартук и белый топ, вышли на улицы и переулки центра Парижа, чтобы посоревноваться в этом мероприятии и развлечь толпу.

Чтобы выиграть гонку, участникам нужно было быть не только быстрыми, но и осторожными. Любое изменение в составе подноса повлияет на их окончательный результат. Категорически запрещалось разливать. И, как в шутку заметило правительство Парижа, есть тоже нельзя!

Строгие требования означали, что мероприятие было больше похоже на скоростную прогулку, чем на бег.

«Я пыталась держать поднос, он довольно тяжелый!» сообщила журналистам мэр Парижа Анн Идальго незадолго до начала гонки.

«Нужно идти быстро, но не слишком быстро», — сказала одна из участниц местной радиостанции France Bleu.

Во время соревнования произошли неизбежные бедствия. Вода пролилась, чашки упали. Один из участников крикнул: «Я не чувствую своих пальцев!»

Тысячи парижан, решившие бороться с ранним весенним холодом, вышли на улицы, чтобы увидеть возвращение этого типичного французского мероприятия, которое отменили 12 лет назад из-за бюджетных ограничений.

«Превосходство французского сервиса»

Его возродили для популяризации спорта и «выдающегося французского обслуживания», поскольку страна готовится принять летние Олимпийские и Паралимпийские игры 2024 года, сообщил муниципалитет Парижа.

В гонке также приняли участие несколько городских чиновников, в том числе мэр центра Парижа Ариэль Вайль и два заместителя мэра Парижа, отвечающие за олимпийские дела и бизнес, Пьер Рабадан и Николя Бонне Улалдж.

По словам французского историка Лорана Биля, «Course des Garçons de Café» (гонки официантов кафе) впервые состоялись в 1914 году, чтобы привлечь внимание к кафе и ресторанам французской столицы.

На протяжении многих лет он пользовался популярностью не только в Париже, но и по всей Франции, в таких городах, как Ницца, Бельфор и Кале.

Многие города Великобритании, расположенные по другую сторону Ла-Манша, также переняли эту гонку, но добавили немного местного колорита – кофе и круассан заменили пинтой пива.

В итоге самой быстрой женщиной и мужчиной были признаны Полин Ван Вимерш из Café le Petit Pont и Сами Ламрус из La Contrescarpe.

Этим летом они оба выиграли билеты на церемонию открытия Олимпийских игр – и, возможно, обретенное уважение со стороны тех клиентов, которые ругаются из-за того, сколько времени уходит на заказ кофе, круассана и стакана воды.