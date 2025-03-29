Сегодня 29 марта: какой праздник и день в истории

29 марта 845 года викинги захватили Париж. В 1728-м родился последний гетман Левобережной Украины Кирилл Разумовский. В 1848-м на максимальный срок «замер» Ниагарский водопад. В 1917-м начали формировать армию УНР. В 1974-м в Китае обнаружили Терракотовую армию. В 1976-м фильм Милоша Формана «Полет над гнездом кукушки» собрал «большую пятерку Оскаров». В 2022-м состоялись переговоры Украины и РФ в Турции.

Праздники и памятные даты 29 марта

29 марта в мире – Всемирный день фортепиано, День осведомленности об онихэктомии (это удаление когтей у кошек, которое имеет значительные негативные медицинские и поведенческие последствия, а потому вызывает протесты со стороны защитников животных).

Также отмечают: Международный день русалки, День фокусника (День дыма и зеркал), День зарплаты вперед.

29 марта в истории

29 марта 845 года викинги ворвались в Париж. В то время город был столицей Западно-Франкского королевства, возникшего после раздела империи Карла Великого. Возглавлял это королевство внук Карла Великого Карл Лысый (во французской истории – король Карл II). Сам Париж, конечно, был гораздо меньше современного, и его «сердце» — главные укрепления и здания – находилось на острове Сите посреди Сены.

Датские викинги не давали покоя этим землям еще с начала века – времен правления Карла Великого. Однако огромная империя тогда оказывала их набегам достаточно успешное сопротивление. По приказу Карла создали систему обороны вдоль северного побережья в 810 году. И эти фортификации выдерживали атаки с моря длительное время. Уже после смерти императора франкам удалось успешно отбить «наплыв» викингов в 820 году. Однако постепенно ситуация усугублялась. Кроме атак на побережье, викинги использовали местные реки, чтобы продвинуться своим флотом вглубь вражеской территории. Именно таким было нападение на Париж – не с суши, а с воды.

«В марте 845 года флот из 120 кораблей викингов из более 5000 человек вошел в Сену под командованием вождя по имени Регинхерус или Рагнар. Рагнара отождествляли с легендарной фигурой саги Рагнаром Лодброком. Около 841 года Карл Лысый наградил Рагнера землей в Турхольте, Фландрия, но впоследствии он потерял землю, а также благосклонность короля. Викинги Рагнара совершили набег на Руан на пути вверх по Сене в 845 году, и в ответ на вторжение Карл, который был полон решимости не допустить уничтожения королевского аббатства Сен-Дени (близ Парижа), собрал армию, разделенную на две части, по одной для каждого берега. Викинги напали и разбили одно из подразделений меньшей франкской армии, взяли 111 людей в плен и повесили их на острове на Сене», — описывает события англоязычная Википедия.

В дальнейшем викинги вошли в Париж. Это произошло в Пасхальное воскресенье, 29 марта. Столицу Западно-Франкского королевства разграбили. Но оставаться в городе и управлять захваченной территорией в планы викингов не входило. Они согласились на выкуп. Карл Лысый заплатил грабителям 7000 ливров (около 2570 кг золота и серебра). Но и отступая из Парижа с деньгами, захватчики по дороге ограбили еще несколько французских городов вдоль побережья.

Это был далеко не последний подобный налет. Способ «зарабатывать» посредством выкупа за французскую столицу был популярен у викингов в последующие десятилетия. Ситуацию удалось переломить, когда в 885 – 886 годах Париж выстоял во время масштабной осады.

29 марта 1728 года родился последний гетман Левобережной Украины Кирилл Разумовский. Подробнее.

29 марта 1848 года на максимальный за время наблюдений срок «замер» Ниагарский водопад. Подробнее.

29 марта 1917 года можно считать днем, когда начали формировать армию УНР. В этот день создали Украинский военный клуб имени Павла Полуботка и Украинский военный организационный комитет. Подробнее.

29 марта 1933 года в «New York Evening Post» и ряде изданий вышел пресс-релиз авторства журналиста Гарета Джонса, посвященный Голодомору в Украине. Подробнее.

29 марта 1972 года в Канаде умер профессор и митрополит Иван Огиенко (Илларион) – человек, который перевел Библию на украинский язык. Подробнее.

29 марта 1974 года в Китае обнаружили один из самых известных археологических памятников – Терракотовую армию. Подробнее.

29 марта 1976 года триумфатором церемонии вручения премии «Оскар» в США стал фильм, в создание которого ни одна из киностудий не хотела вкладывать деньги – «Полет над гнездом кукушки». Подробнее.

29 марта 2004 года Болгария, Эстония, Латвия, Литва, Румыния, Словакия и Словения стали полноправными членами НАТО.

29 марта 2022 года состоялись переговоры Украины и РФ в Турции. Подробнее.

29 марта 2022 года Депутат Изюмского горсовета Максим Стрельник заявил о том, что предатели провели в город российских захватчиков. Подробнее.

Церковный праздник

29 марта чтят память мучеников Марка, епископа Арефуссийского, Кирилла, диакона, и других многих. Подробнее.

Народные приметы

Если уже прилетели аисты или лебеди – заморозков больше не будет.

Если из березы течет много сока, то лето будет дождливым.

Если на березах уже появились серьги, в этом году будет много меда на пасеках.

Что нельзя делать 29 марта

День не подходит для посадки и пересадки цветов.

Нельзя вредить деревьям: рубить, обрезать, ломать ветки.

Нельзя стричь волосы.

Нельзя сушить белье на балконе.