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Сегодня 29 марта: какой праздник и день в истории

Календарь 06:00   29.03.2025
Оксана Горун
Сегодня 29 марта: какой праздник и день в истории

29 марта 845 года викинги захватили Париж. В 1728-м родился последний гетман Левобережной Украины Кирилл Разумовский. В 1848-м на максимальный срок «замер» Ниагарский водопад. В 1917-м начали формировать армию УНР. В 1974-м в Китае обнаружили Терракотовую армию. В 1976-м фильм Милоша Формана «Полет над гнездом кукушки» собрал «большую пятерку Оскаров». В 2022-м состоялись переговоры Украины и РФ в Турции.

Праздники и памятные даты 29 марта

29 марта в мире – Всемирный день фортепиано, День осведомленности об онихэктомии (это удаление когтей у кошек, которое имеет значительные негативные медицинские и поведенческие последствия, а потому вызывает протесты со стороны защитников животных).

Также отмечают: Международный день русалки, День фокусника (День дыма и зеркал), День зарплаты вперед.

29 марта в истории

29 марта 845 года викинги ворвались в Париж. В то время город был столицей Западно-Франкского королевства, возникшего после раздела империи Карла Великого. Возглавлял это королевство внук Карла Великого Карл Лысый (во французской истории – король Карл II). Сам Париж, конечно, был гораздо меньше современного, и его «сердце» — главные укрепления и здания – находилось на острове Сите посреди Сены.

Викинги осаждают Париж в IX веке
Осада викингами Парижа. Автор изображения неизвестен. Источник: Der Spiegel Geschichte

Датские викинги не давали покоя этим землям еще с начала века – времен правления Карла Великого. Однако огромная империя тогда оказывала их набегам достаточно успешное сопротивление. По приказу Карла создали систему обороны вдоль северного побережья в 810 году. И эти фортификации выдерживали атаки с моря длительное время. Уже после смерти императора франкам удалось успешно отбить «наплыв» викингов в 820 году. Однако постепенно ситуация усугублялась. Кроме атак на побережье, викинги использовали местные реки, чтобы продвинуться своим флотом вглубь вражеской территории. Именно таким было нападение на Париж – не с суши, а с воды.

«В марте 845 года флот из 120 кораблей викингов из более 5000 человек вошел в Сену под командованием вождя по имени Регинхерус или Рагнар. Рагнара отождествляли с легендарной фигурой саги Рагнаром Лодброком. Около 841 года Карл Лысый наградил Рагнера землей в Турхольте, Фландрия, но впоследствии он потерял землю, а также благосклонность короля. Викинги Рагнара совершили набег на Руан на пути вверх по Сене в 845 году, и в ответ на вторжение Карл, который был полон решимости не допустить уничтожения королевского аббатства Сен-Дени (близ Парижа), собрал армию, разделенную на две части, по одной для каждого берега. Викинги напали и разбили одно из подразделений меньшей франкской армии, взяли 111 людей в плен и повесили их на острове на Сене», — описывает события англоязычная Википедия.

В дальнейшем викинги вошли в Париж. Это произошло в Пасхальное воскресенье, 29 марта. Столицу Западно-Франкского королевства разграбили. Но оставаться в городе и управлять захваченной территорией в планы викингов не входило. Они согласились на выкуп. Карл Лысый заплатил грабителям 7000 ливров (около 2570 кг золота и серебра). Но и отступая из Парижа с деньгами, захватчики по дороге ограбили еще несколько французских городов вдоль побережья.

Это был далеко не последний подобный налет. Способ «зарабатывать» посредством выкупа за французскую столицу был популярен у викингов в последующие десятилетия. Ситуацию удалось переломить, когда в 885 – 886 годах Париж выстоял во время масштабной осады.

29 марта 1728 года родился последний гетман Левобережной Украины Кирилл Разумовский. Подробнее.

Кирилл Разумовский - последний гетман Левобережной Украины
Фото: wikipedia.org

29 марта 1848 года на максимальный за время наблюдений срок «замер» Ниагарский водопад. Подробнее.

29 марта 1917 года можно считать днем, когда начали формировать армию УНР. В этот день создали Украинский военный клуб имени Павла Полуботка и Украинский военный организационный комитет. Подробнее.

29 марта 1933 года в «New York Evening Post» и ряде изданий вышел пресс-релиз авторства журналиста Гарета Джонса, посвященный Голодомору в Украине. Подробнее.

29 марта 1972 года в Канаде умер профессор и митрополит Иван Огиенко (Илларион) – человек, который перевел Библию на украинский язык. Подробнее.

29 марта 1974 года в Китае обнаружили один из самых известных археологических памятников – Терракотовую армию. Подробнее. 

29 марта 1976 года триумфатором церемонии вручения премии «Оскар» в США стал фильм, в создание которого ни одна из киностудий не хотела вкладывать деньги – «Полет над гнездом кукушки». Подробнее.

29 марта 2004 года Болгария, Эстония, Латвия, Литва, Румыния, Словакия и Словения стали полноправными членами НАТО.

29 марта 2022 года состоялись переговоры Украины и РФ в Турции. Подробнее.

29 марта 2022 года Депутат Изюмского горсовета Максим Стрельник заявил о том, что предатели провели в город российских захватчиков. Подробнее.

Церковный праздник

29 марта чтят память мучеников Марка, епископа Арефуссийского, Кирилла, диакона, и других многих. Подробнее.

Народные приметы

Если уже прилетели аисты или лебеди – заморозков больше не будет.

Если из березы течет много сока, то лето будет дождливым.

Если на березах уже появились серьги, в этом году будет много меда на пасеках.

Что нельзя делать 29 марта

День не подходит для посадки и пересадки цветов.

Нельзя вредить деревьям: рубить, обрезать, ломать ветки.

Нельзя стричь волосы.

Нельзя сушить белье на балконе.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 29 марта 2025 в 06:00;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "29 марта 845 года викинги захватили Париж. В 1728-м родился последний гетман Левобережной Украины Кирилл Разумовский".