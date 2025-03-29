Сьогодні 29 березня: яке свято та день в історії

29 березня 845 року вікінги захопили Париж. У 1728-му народився останній гетьман Лівобережної України Кирило Розумовський. У 1848-му на максимальний термін “завмер” Ніагарський водоспад. У 1917-му почали формувати армію УНР. У 1974-му в Китаї виявили Теракотову армію. У 1976-му фільм Мілоша Формана “Пролітаючи над гніздом зозулі” зібрав “велику п’ятірку Оскарів”. У 2022-му відбулися переговори України та РФ у Туреччині.

Свята та пам’ятні дати 29 березня

29 березня у світі – Всесвітній день фортепіано, День обізнаності про оніхектомію (це видалення кігтів у котів, яке має значні негативні медичні та поведінкові наслідки, а тому викликає протести з боку захисників тварин).

Також відзначають: Міжнародний день русалки, День фокусника (День диму і дзеркал), День зарплати наперед.

29 березня в історії

29 березня 845 року вікінги вдерлися до Парижа. На той час місто було столицею Західно-Франкського королівства, яке виникло після поділу імперії Карла Великого. Очолював це королівство онук Карла Великого Карл Лисий (у французькій історії – король Карл II). Сам Париж, звичайно, був набагато меншим від сучасного, і його “серце” – головні укріплення та будівлі – знаходилося на острові Сіте посеред Сени.

Данські вікінги не давали спокою цим землям ще з початку століття – часів правління Карла Великого. Однак величезна імперія тоді чинила їхнім набігам досить успішний опір. За наказом Карла створили систему оборони вздовж північного узбережжя у 810 році. І ці фортифікації витримували атаки з моря протягом тривалого часу. Уже після смерті імператора франкам вдалося успішно відбити “наплив” вікінгів у 820 році. Однак поступово ситуація погіршувалася. Окрім атак на узбережжя, вікінги використовували місцеві річки, щоб просунутися своїм флотом углиб ворожої території. Саме таким був напад на Париж – не з суші, а з води.

“У березні 845 року флот зі 120 кораблів вікінгів із понад 5000 осіб увійшов у Сену під командуванням вождя, на ім’я Регінхерус, або Рагнар. Рагнара ототожнювали з легендарною фігурою саги Рагнаром Лодброком. Близько 841 року Карл Лисий нагородив Рагнера землею в Турхольті, Фландрія, але згодом він втратив землю, а також прихильність короля. Вікінги Рагнара здійснили набіг на Руан на шляху вгору по Сені у 845 році, й у відповідь на вторгнення Карл, який був сповнений рішучості не допустити знищення королівського абатства Сен-Дені (поблизу Парижа), зібрав армію, яку розділив на дві частини, по одній для кожного берега річки. Вікінги напали та розбили один із підрозділів меншої франкської армії, взяли 111 їхніх людей у ​​полон і повісили їх на острові на Сені”, – описує події англомовна Вікіпедія.

Надалі вікінги увійшли до Парижа. Це сталося у Великодню неділю, 29 березня. Столицю Західно-Франкського королівства пограбували. Але залишатися в місті та керувати захопленою територією до планів вікінгів не входило. Вони погодилися на викуп. Карл Лисий заплатив грабіжникам 7000 ліврів (близько 2570 кг золота та срібла). Але й відступаючи з Парижа з грошима, загарбники дорогою пограбували ще кілька французьких міст уздовж узбережжя.

Це був далеко не останній подібний наліт. Спосіб “заробляти” за допомогою викупу за французьку столицю був популярним у вікінгів у наступні десятиліття. Ситуацію вдалося переламати, коли у 885 – 886 роках Париж вистояв під час масштабної облоги.

29 березня 1728 року народився останній гетьман Лівобережної України Кирило Розумовський. Докладніше.

29 березня 1848 року на максимальний за час спостережень термін “завмер” Ніагарський водоспад. Докладніше.

29 березня 1917 року можна вважати днем, коли почали формувати армію УНР. Цього дня створили Український військовий клуб імені Павла Полуботка та Український військовий організаційний комітет. Докладніше.

29 березня 1933 року в “New York Evening Post” і ряді видань вийшов пресреліз авторства журналіста Ґарета Джонса, присвячений Голодомору в Україні. Докладніше.

29 березня 1972 року в Канаді помер професор та митрополит Іван Огієнко (Іларіон) – людина, яка переклала Біблію українською мовою. Докладніше.

29 березня 1974 року в Китаї виявили одну з найвідоміших археологічних пам’яток – Теракотову армію. Докладніше.

29 березня 1976 року тріумфатором церемонії вручення премії “Оскар” у США став фільм, у створення якого жодна з кіностудій не хотіла вкладати гроші – “Пролітаючи над гніздом зозулі”. Докладніше.

29 березня 2004 року Болгарія, Естонія, Латвія, Литва, Румунія, Словаччина та Словенія стали повноправними членами НАТО.

29 березня 2022 року відбулися перемовини України та РФ у Туреччині. Детальніше.

29 березня 2022 року Депутат Ізюмської міськради Максим Стрельник заявив про те, що зрадники провели до міста російських загарбників. Детальніше.

Церковне свято

29 березня вшановують пам’ять мучеників Марка, єпископа Арефусійського, Кирила, диякона, та інших багатьох. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо вже прилетіли лелеки або лебеді – заморозків більше не буде.

Якщо з берези тече багато соку, то літо буде дощовим.

Якщо на березах уже з’явилися сережки, то цього року буде багато меду на пасіках.

Що не можна робити 29 березня

День не підходить для посадки та пересадки квітів.

Не можна шкодити деревам: рубати, обрізати, ламати гілки.

Не можна стригти волосся.

Не можна сушити білизну на балконі.