Сьогодні 29 березня: яке свято та день в історії

29 березня 1728 року народився останній гетьман Лівобережної України Кирило Розумовський. У 1848-му на максимальний термін “завмер” Ніагарський водоспад. У 1917-му почали формувати армію УНР. У 1974-му в Китаї виявили Теракотову армію. У 1976-му фільм Мілоша Формана “Пролітаючи над гніздом зозулі” зібрав “велику п’ятірку Оскарів”. У 2022-му відбулися переговори України та РФ у Туреччині.

Свята та пам’ятні дати 29 березня

29 березня у світі – День фокусника (День диму та дзеркал).

Також відзначають: Міжнародний день русалки та День поінформованості про оніхектомію (видалення кігтів у кішок та його етичні, медичні та поведінкові наслідки).

29 березня в історії

29 березня 1728 року народився останній гетьман Лівобережної України Кирило Розумовський. Детальніше.

29 березня 1848 року на максимальний за час спостережень термін “завмер” Ніагарський водоспад. Детальніше.

29 березня 1917 року можна вважати днем, коли почали формувати армію УНР. Цього дня створили Український військовий клуб імені Павла Полуботка та Український військовий організаційний комітет. Детальніше.

29 березня 1933 року в “New York Evening Post” і ряді видань вийшов пресреліз авторства журналіста Ґарета Джонса, присвячений Голодомору в Україні. Детальніше.

29 березня 1972 року в Канаді помер професор та митрополит Іван Огієнко (Іларіон) – людина, яка переклала Біблію українською мовою. Детальніше.

29 березня 1974 року в Китаї виявили одну з найвідоміших археологічних пам’яток – Теракотову армію. Детальніше.

29 березня 1976 року тріумфатором церемонії вручення премії “Оскар” у США став фільм, у створення якого жодна з кіностудій не хотіла вкладати гроші – “Пролітаючи над гніздом зозулі”. Шедевр режисера Мілоша Формана став другим фільмом в історії, котрий зібрав “велику п’ятірку Оскарів”: за найкращу картину, найкращу режисуру, найкращий сценарій, найкращі чоловічу та жіночу роль. До цього стрічка встановила абсолютний рекорд на церемонії “Золотий глобус”, отримавши таку ж “велику п’ятірку”, що на той момент не вдавалося жодному фільму. У прокаті стрічка також показала гідний результат, зібравши лише в США понад 100 млн доларів. Для середини сімдесятих це було дуже гідним показником (“Пролітаючи…” увійшов до трійки найуспішніших у прокаті фільмів 1975 року).

Такі результати тим більше вражають, якщо зважити на складну та тривалу історію створення кінострічки, її бюджет та повну відсутність віри в успіх подібного кіно як з боку кінокомпаній, так і прокатників. Роман Кена Кізі “Над зозулиним гніздом” вийшов ще в 1962 році та став бестселером у США (до 1975-го його перевидавали понад 20 разів). Враховуючи успішність книги, права на кіно- та театральну постановку одразу придбав відомий актор, а також режисер і продюсер Кірк Дуглас. Він навіть зробив постановку на Бродвеї та виконував у ній головну роль. Але театральна критика сприйняла виставу прохолодно. Кірк Дуглас, однак, все одно хотів зробити кіноверсію. Він познайомився з перспективним чехословацьким режисером Мілошем Форманом та обговорював проєкт із ним. Продюсувати хотів сам, але ніяк не міг зацікавити сценарієм жодну з кінокомпаній. У 1971-му він навіть збирався продати права на екранізацію, зневірившись, що зможе знайти гроші. Але син Кірка Майкл Дуглас переконав батька передати йому права. На той момент у майбутнього лауреата “Оскара” та голлівудської знаменитості взагалі не було досвіду продюсування. Однак Майкл знайшов партнера, який зацікавився ідеєю реалізувати цей проєкт. Це був Сол Зенц – представник невеликої незалежної продюсерської компанії “Fantasy Films”. Разом вони перебрали низку режисерів, які один за одним відмовлялися від цієї роботи – і зупинилися на тому ж Формані, з яким свого часу обговорював фільм Кірк Дуглас. Як стверджував згодом Майкл, із батьком він не радився та про його історію спілкування з Форманом не знав. А сам режисер вважав, що його обрали тому, що мав хорошу репутацію, але при цьому не просив багато грошей за свою роботу.

Грошей, до речі, жодна із кіностудій так і не дала. Дуглас-молодший та Зенц зібрали на проєкт власні кошти – 4 млн доларів. То був дуже обмежений бюджет. З усім тим, вони погодилися віддати чверть цієї суми на гонорар Джеку Ніколсону, адже всі учасники проєкту були переконані – головну чоловічу роль має виконати лише він.

Виконавицю головної жіночої ролі – моторошної медсестри – Луїзу Флетчер знайшли, побачивши у невеликій ролі у фільмі “Злодії як ми”. Їй було вже 40, і Луїза переважно грала другорядні ролі на телебаченні. Зіркові актриси, прочитавши сценарій, відмовлялися грати, а Флетчер у результаті отримала за цю роль свій перший і єдиний “Оскар”.

Знімали “Політ над гніздом зозулі” у реальній психіатричній лікарні Сейлем – у штаті Орегон. Головний лікар Дін Брукс віддав команді фільму ціле порожнє відділення. Він вважав, що фільмування може мати сприятливий терапевтичний ефект на його пацієнтів. Щобільше – він знявся у стрічці й сам, у ролі доктора Співі, а також став неоціненним консультантом для знімальної групи. До початку знімання більшість акторів провели в цій лікарні близько двох тижнів, вживаючись у свої ролі. Вони спілкувалися з пацієнтами, харчувалися разом із ними та брали участь у сеансах соціальної терапії. Джек Ніколсон, який мав більш щільний графік, ніж більшість його колег, приїхав на місце пізніше. Згодом він згадував, як був уражений колегами та навіть не міг з першого погляду відрізнити справжніх пацієнтів від акторів.

Крім реальних умов психіатричної лікарні, режисерською “фішкою”, яку застосував Форман, була повна свобода імпровізації, яку отримали актори. Вони навіть не завжди знали, чи увімкнені камери. Усе зняли за 14 тижнів. А права на прокат продали компанії “United Artists”. Там вважали, що успіхом буде, якщо картина хоча б відіб’є витрачені на неї кошти, та підписали невигідний для себе контракт. Але вже під час прем’єрного показу стало зрозумілим, що всі, хто не вірив в успіх, жорстоко помилялися. Глядачі сприйняли фільм із захопленням. Згодом їхню оцінку підтримали критики та кіноакадеміки. Джек Ніколсон і Луїза Флетчер отримали акторські “Оскари”, Мілош Форман – нагороду за найкращу режисуру, Лоуренс Хобен та Бо Голдман – за найкращий адаптований сценарій, а Майкл Дуглас та Сол Зенц – за найкращий фільм. До речі, серед головних конкурентів “Пролітаючи…” була ще одна культова американська кінострічка, але зовсім іншого жанру – фільм “Щелепи”. Він отримав три “Оскари” – за монтаж, музику та звук.

29 березня 2004 року Болгарія, Естонія, Латвія, Литва, Румунія, Словаччина та Словенія стали повноправними членами НАТО.

29 березня 2022 року відбулися перемовини України та РФ у Туреччині. Детальніше.

29 березня 2022 року Депутат Ізюмської міськради Максим Стрельник заявив про те, що зрадники провели до міста російських загарбників. Детальніше.

Церковне свято

29 березня вшановують пам’ять мучеників Марка, єпископа Арефусійського, Кирила, диякона, та інших багатьох. Вони постраждали за віру за часів правління імператора Юліана Відступника (361 – 363). У часи імператора Костянтина Великого єпископ Марк зруйнував за вказівкою імператора ідольське капище. Але Юліан, посівши престол, почав гоніння на християн – і одразу вирішив помститися святому Марку. Дізнавшись, що в його пошуках страчують багатьох християн, єпископ Марк добровільно віддав себе на муки. Він стійко виносив знущання, й жителі міста Арефусії відпустили мученика на волю. Диякон Кирил, якого також поминають у цей день, також боровся з язичництвом за часів Костянтина Великого та був убитий під час гонінь Юліана Відступника. Язичники розсікли його тіло і, як дикі звірі, кусали його, за що Господь покарав мучителів сліпотою, виразками та іншими хворобами. Разом із двома мучениками вшановують пам’ять багатьох християн, яких замучили в ці роки в палестинських містах Аскалоні та Газі.

Народні прикмети

Якщо вже прилетіли лелеки або лебеді – заморозків більше не буде.

Якщо з берези тече багато соку, то літо буде дощовим.

Якщо на березах уже з’явилися сережки, то цього року буде багато меду на пасіках.

Що не можна робити 29 березня

День не підходить для посадки та пересадки квітів.

Не можна шкодити деревам: рубати, обрізати, ламати гілки.

Не можна стригти волосся.

Не можна сушити білизну на балконі.