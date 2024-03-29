Сегодня 29 марта: какой праздник и день в истории

29 марта 1728 года родился последний гетман Левобережной Украины Кирилл Разумовский. В 1848-м на максимальный срок «замер» Ниагарский водопад. В 1917-м начали формировать армию УНР. В 1974-м в Китае обнаружили Терракотовую армию. В 1976-м фильм Милоша Формана «Полет над гнездом кукушки» собрал «большую пятерку Оскаров». В 2022-м состоялись переговоры Украины и РФ в Турции.

Праздники и памятные даты 29 марта

29 марта в мире – День фокусника (День дыма и зеркал).

Также отмечают: Международный день русалки и День осведомленности об онихэктомии (удалении когтей у кошек и его этических, медицинских и поведенческих последствиях).

29 марта в истории

29 марта 1728 года родился последний гетман Левобережной Украины Кирилл Разумовский. Подробнее.

29 марта 1848 года на максимальный за время наблюдений срок «замер» Ниагарский водопад. Подробнее.

29 марта 1917 года можно считать днем, когда начали формировать армию УНР. В этот день создали Украинский военный клуб имени Павла Полуботка и Украинский военный организационный комитет. Подробнее.

29 марта 1933 года в «New York Evening Post» и ряде изданий вышел пресс-релиз авторства журналиста Гарета Джонса, посвященный Голодомору в Украине. Подробнее.

29 марта 1972 года в Канаде умер профессор и митрополит Иван Огиенко (Илларион) – человек, который перевел Библию на украинский язык. Подробнее.

29 марта 1974 года в Китае обнаружили один из самых известных археологических памятников – Терракотовую армию. Подробнее.

29 марта 1976 года триумфатором церемонии вручения премии «Оскар» в США стал фильм, в создание которого ни одна из киностудий не хотела вкладывать деньги – «Полет над гнездом кукушки». Шедевр режиссера Милоша Формана стал вторым фильмом в истории, собравшим «большую пятерку Оскаров»: за лучшую картину, лучшую режиссуру, лучший сценарий, лучшие мужскую и женскую роль. До этого лента установила абсолютный рекорд на церемонии «Золотой глобус», получив такую же «большую пятерку», что к тому моменту ни удавалось ни одному фильму. В прокате фильм также показал достойный результат, собрав только в США более 100 млн долларов. Для середины семидесятых это было очень достойным показателем («Полет» вошел в тройку самых успешных в прокате фильмов 1975 года).

Такие результаты тем более поражают, если учесть сложную и длительную историю создания киноленты, ее бюджет и полное отсутствие веры в успех подобного кино как со стороны кинокомпаний, так и прокатчиков. Роман Кена Кизи «Пролетая над гнездом кукушки» вышел еще в 1962 году и стал бестселлером в США (до 1975-го его переиздавали более 20 раз). Учитывая успешность книги, права на кино- и театральную постановку сразу приобрел известный актер, а также режиссер и продюсер Кирк Дуглас. Он даже сделал постановку на Бродвее и сам исполнял в ней главную роль. Но театральная критика восприняла спектакль прохладно. Кирк Дуглас, однако, все равно хотел сделать и киноверсию. Он познакомился с перспективным чехословацким режиссером Милошем Форманом и обсуждал проект с ним. Продюсировать хотел сам, но никак не мог заинтересовать сценарием ни одну из кинокомпаний. В 1971-м он даже собирался продать права на экранизацию, отчаявшись найти деньги. Но сын Кирка Майкл Дуглас убедил отца передать ему права. На тот момент у будущего лауреата «Оскара» и голливудской знаменитости вообще не было опыта продюсирования. Однако Майкл нашел партнера, который загорелся идеей реализовать этот проект. Это был Сол Зэнц – представитель небольшой независимой продюсерской компании «Fantasy Films». Вместе они перебрали ряд режиссеров, по очереди отказывавшихся от этой работы – и остановились на том же Формане, с которым в свое время обсуждал фильм Кирк Дуглас. Как утверждал впоследствии Майкл, с отцом он не совещался и о его истории общения с Форманом не знал. А сам режиссер считал, что его выбрали потому, что у него была хорошая репутация, но при этом не просил много денег за свою работу.

Денег, кстати, ни одна из киностудий так и не дала. Дуглас-младший и Зэнц собрали на проект собственные средства – 4 млн долларов. Это был очень ограниченный бюджет. Тем не менее они согласились отдать четверть этой суммы на гонорар Джеку Николсону, ведь все участники проекта были убеждены – главную мужскую роль должен исполнить только он.

Исполнительницу главной женской роли – жуткой медсестры – Луизу Флетчер нашли, увидев в небольшой роли в фильме «Воры как мы». Ей было уже 40, и Луиза преимущественно играла второстепенные роли на телевидении. Звездные актрисы, прочтя сценарий, отказывались играть, а Флетчер в итоге получила за эту роль свой первый и единственный «Оскар».

Снимали «Полет над гнездом кукушки» в реальной психбольнице Сейлем – в штате Орегон. Главный врач Дин Брукс отдал команде фильма целое пустое отделение. Он считал, что съемки могут оказать благоприятный терапевтический эффект на его пациентов. Более того – он снялся в ленте и сам, в роли доктора Спиви, а также стал бесценным консультантом для съемочной группы. До начала съемки большинство актеров провели в этой больнице около двух недель, вживаясь в свои роли. Они общались с пациентами, питались вместе с ними и участвовали в сеансах социальной терапии. Джек Николсон, имевший более плотный график, чем большинство его коллег, приехал на место позже. Впоследствии он вспоминал, как был поражен коллегами и даже не мог с первого взгляда отличить настоящих пациентов от актеров.

Кроме реальных условий психбольницы, режиссерской «фишкой», которую применил Форман, была полная свобода импровизации, которую получили актеры. Они даже не всегда знали, включены ли камеры. Все сняли за 14 недель. А права на прокат продали компании «United Artists». Там считали, что успехом будет, если картина хотя бы отобьет потраченные на нее средства, и подписали невыгодный для себя контракт. Но уже во время премьерного показа стало ясно, что все, кто не верил в успех, жестоко ошибались. Зрители восприняли фильм с восторгом. Впоследствии их оценку поддержали критики и киноакадемики. Джек Николсон и Луиза Флетчер получили актерские «Оскары», Милош Форман – награду за лучшую режиссуру, Лоуренс Хобен и Бо Голдман – за лучший адаптированный сценарий, а Майкл Дуглас и Сол Зэнц – за лучший фильм. Кстати, среди главных конкурентов «Полета» была еще одна культовая американская кинолента, но совсем другого жанра – фильм «Челюсти». Он получил три «Оскара» – за монтаж, музыку и звук.

29 марта 2004 года Болгария, Эстония, Латвия, Литва, Румыния, Словакия и Словения стали полноправными членами НАТО.

29 марта 2022 года состоялись переговоры Украины и РФ в Турции. Подробнее.

29 марта 2022 года Депутат Изюмского горсовета Максим Стрельник заявил о том, что предатели провели в город российских захватчиков. Подробнее.

Церковный праздник

29 марта чтят память мучеников Марка, епископа Арефуссийского, Кирилла, диакона, и других многих. Они пострадали за веру во времена правления императора Юлиана Отступника (361 – 363). Во времена императора Константина Великого епископ Марк разрушил по указанию императора идольское капище. Но Юлиан, заняв престол, начал гонения на христиан – и сразу решил отомстить святому Марку. Узнав, что в его поисках казнят многих христиан, епископ Марк добровольно отдал себя на мучения. Он стойко выносил издевательства, и жители города Арефуссии отпустили мученика на свободу. Диакон Кирилл, которого также поминают в этот день, боролся с язычеством при Константине Великом и был убит во время гонений Юлиана Отступника. Язычники рассекли его тело и, как дикие звери, кусали его, за что Бог наказал мучителей слепотой, язвами и другими болезнями. Вместе с двумя мучениками чтят память многих христиан, которых замучили в эти годы в палестинских городах Аскалоне и Газе.

Народные приметы

Если уже прилетели аисты или лебеди – заморозков больше не будет.

Если из березы течет много сока, то лето будет дождливым.

Если на березах уже появились серьги, в этом году будет много меда на пасеках.

Что нельзя делать 29 марта

День не подходит для посадки и пересадки цветов.

Нельзя вредить деревьям: рубить, обрезать, ломать ветки.

Нельзя стричь волосы.

Нельзя сушить белье на балконе.