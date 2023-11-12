Украинские пловчихи вернулись в Харьков и готовятся к Олимпиаде-2024 (видео)
Синхронистки Марина и Владислава Алексеевы готовятся в Харькове к Олимпийским играм-2024, несмотря на российские обстрелы города. Сестры надеются, что не встретят в Париже российских и белорусских спортсменов, пишет Deutsche Welle.
Сестры Алексеевы – звезды сборной Украины, бронзовые призеры Олимпиады-2020 года. После вторжения спортсменки жили в Италии и Киеве, а затем вернулись в Харьков.
«У нас было попадание в наш бассейн, не было окон, и до сих пор нет окон. У нас там залатали как-то ДСП, но полностью весь бассейн внутри цел, все целое, вода теплая, то есть тренируйся сколько хочешь, людей нет, поэтому нашему тренеру здесь очень нравится», — говорит Марина Алексеева.
«Немножко переживаем, потому что что-то пишут, что будут отключения света, и мы переживаем, чтобы не было обстрелов. Очень много зимой было в прошлом году. А сейчас увидим, что будет, но пока мы будем в Харькове», – рассказала Владислава Алексеева.
Спортсменки надеются, что не увидят в Париже русских и белорусских атлетов.
«Федерация наша международная запретила приезжать российским и белорусским спортсменам, потому что у нас командный вид спорта, и все командные виды спорта дисквалифицированы по олимпийским играм. Поэтому мы как российскую сборную не видели с начала войны, так, надеемся, что долго не увидим», — говорят сестры.
МОК не пригласил Олимпийский комитет РФ на Олимпиаду-2024 в Париже. Но отдельные атлеты могут получить туда путевки в «нейтральном статусе».
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- Категории: Общество, Спорт, Украина, Харьков; Теги: бассейн, Олимпиада -2024, подготовка, синхронистки, синхронное плаванье, спорт, тренировка, Харьков, харьковские спортсменки;
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- • Дата публикации материала: 12 ноября 2023 в 12:30;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Синхронистки Марина и Владислава Алексеевы готовятся в Харькове к Олимпийским играм-2024, несмотря на российские обстрелы города. Сестры надеются, что не встретят в Париже российских и белорусских спортсменов, пишет Deutsche Welle.".