Украинские пловчихи вернулись в Харьков и готовятся к Олимпиаде-2024 (видео)

Синхронистки Марина и Владислава Алексеевы готовятся в Харькове к Олимпийским играм-2024, несмотря на российские обстрелы города. Сестры надеются, что не встретят в Париже российских и белорусских спортсменов, пишет Deutsche Welle.

Сестры Алексеевы – звезды сборной Украины, бронзовые призеры Олимпиады-2020 года. После вторжения спортсменки жили в Италии и Киеве, а затем вернулись в Харьков.

«У нас было попадание в наш бассейн, не было окон, и до сих пор нет окон. У нас там залатали как-то ДСП, но полностью весь бассейн внутри цел, все целое, вода теплая, то есть тренируйся сколько хочешь, людей нет, поэтому нашему тренеру здесь очень нравится», — говорит Марина Алексеева.

«Немножко переживаем, потому что что-то пишут, что будут отключения света, и мы переживаем, чтобы не было обстрелов. Очень много зимой было в прошлом году. А сейчас увидим, что будет, но пока мы будем в Харькове», – рассказала Владислава Алексеева.

Спортсменки надеются, что не увидят в Париже русских и белорусских атлетов.

«Федерация наша международная запретила приезжать российским и белорусским спортсменам, потому что у нас командный вид спорта, и все командные виды спорта дисквалифицированы по олимпийским играм. Поэтому мы как российскую сборную не видели с начала войны, так, надеемся, что долго не увидим», — говорят сестры.

МОК не пригласил Олимпийский комитет РФ на Олимпиаду-2024 в Париже. Но отдельные атлеты могут получить туда путевки в «нейтральном статусе».