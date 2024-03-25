Паризькі офіціанти з кавою та круасанами змагалися, хто спритніший і швидший

Армія офіціантів кафе французької столиці часто отримує погані відгуки за нездатність посміхнутися або відверту грубість та нетерпіння до своїх клієнтів. Але паризькі garçons de cafe можуть запам’ятовувати замовлення восьми людей, не роблячи заміток. Вони можуть нести всі страви та напої за один раз. І вони можуть впоратися з щільним обідом, не спітнівши, і при цьому знайти час для швидкого перекуру. І це вони довели про час марафону у Парижі, пише CNN.

Ці професійні навички вони продемонстрували на повну в неділю, коли в Парижі влаштували Course des Cafés, що стало відродженням щорічного заходу, в якому офіціантам пропонують пробігти 2-кілометровий маршрут, несучи тацю з чашкою кави, склянкою води та круасаном.

200 офіціантів міських кафе, одягнених у класичні чорні штани чи спідниці, фартух і білий топ, вийшли на вулиці та провулки центру Парижа, щоб позмагатися у цьому заході та розважити натовп.

Щоб виграти перегони, учасникам потрібно було бути не лише швидкими, а й обережними. Будь-яка зміна у складі таці вплине на їхній остаточний результат. Категорично заборонялося розливати. І, як жартома зауважив уряд Парижа, їсти теж не можна!

Суворі вимоги означали, що захід був схожий на швидкісну прогулянку, ніж біг.

«Я намагалася тримати тацю, вона досить важка!» повідомила журналістам мер Парижа Анн Ідальго незадовго до початку перегонів.

“Потрібно йти швидко, але не дуже швидко”, – сказала одна з учасниць місцевої радіостанції France Bleu.

Під час змагання сталися неминучі лиха. Вода пролилася, чашки впали. Один з учасників крикнув: «Я не відчуваю своїх пальців!»

Тисячі парижан, які вирішили боротися з раннім весняним холодом, вийшли на вулиці, щоб побачити повернення цього типового французького заходу, який скасували 12 років тому через бюджетні обмеження.

«Перевага французького сервісу»

Його відродили для популяризації спорту та «видатного французького обслуговування», оскільки країна готується прийняти літні Олімпійські та Паралімпійські ігри 2024 року, повідомив муніципалітет Парижа.

У перегонах також взяли участь кілька міських чиновників, у тому числі мер центру Парижа Аріель Вайль та два заступники мера Парижа, які відповідають за олімпійські справи та бізнес, П’єр Рабадан та Ніколя Бонне Улалдж.

За словами французького історика Лорана Біля, “Course des Garçons de Café” (перегони офіціантів кафе) вперше відбулися в 1914 році, щоб привернути увагу до кафе та ресторанів французької столиці.

Протягом багатьох років вони були популярним не тільки в Парижі, а й по всій Франції, таких містах, як Ніцца, Бельфор і Кале.

Багато міст Великобританії, що розташовані по інший бік Ла-Маншу, також перейняли ці перегони, але додали трохи місцевого колориту – каву та круасан замінили пінтою пива.

У результаті найшвидшою жінкою та чоловіком були визнані Полін Ван Вімерш із Café le Petit Pont та Самі Ламрус із La Contrescarpe.

Цього літа вони обидва виграли квитки на церемонію відкриття Олімпійських ігор – і, можливо, придбали повагу з боку тих клієнтів, які лаються через те, скільки часу йде на замовлення кави, круасану та склянки води.