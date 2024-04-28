Главные новости Харькова 28.04: 13 атак россиян на Купянском направлении — ГШ

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

Россияне 13 раз атаковали ВСУ на Харьковщине – Генштаб

На Купянском направлении наши воины отразили 13 атак у населенных пунктов Кисловка, Берестовое, Копанки Харьковской области и Новоегоровка и Стельмаховка в Луганской области, сообщил Генштаб ВСУ.

За прошедшие сутки россияне нанесли авиационные удары по населенным пунктам Стрелечье, Синельниково, Волчанские Хутора Харьковской области.