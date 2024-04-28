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Главные новости Харькова 28.04: 13 атак россиян на Купянском направлении — ГШ

Происшествия 08:16   28.04.2024
Оксана Якушко
Главные новости Харькова 28.04: 13 атак россиян на Купянском направлении — ГШ Фото: Василий Голосный

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

Россияне 13 раз атаковали ВСУ на Харьковщине – Генштаб

На Купянском направлении наши воины отразили 13 атак у населенных пунктов Кисловка, Берестовое, Копанки Харьковской области и Новоегоровка и Стельмаховка в Луганской области, сообщил Генштаб ВСУ.

За прошедшие сутки россияне нанесли авиационные удары по населенным пунктам Стрелечье, Синельниково, Волчанские Хутора Харьковской области.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 28 апреля 2024 в 08:16;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".