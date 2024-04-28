Главные новости Харькова 28.04: 13 атак россиян на Купянском направлении — ГШ
Фото: Василий Голосный
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
Россияне 13 раз атаковали ВСУ на Харьковщине – Генштаб
На Купянском направлении наши воины отразили 13 атак у населенных пунктов Кисловка, Берестовое, Копанки Харьковской области и Новоегоровка и Стельмаховка в Луганской области, сообщил Генштаб ВСУ.
За прошедшие сутки россияне нанесли авиационные удары по населенным пунктам Стрелечье, Синельниково, Волчанские Хутора Харьковской области.
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- • Дата публикации материала: 28 апреля 2024 в 08:16;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".