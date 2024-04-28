РФ ударила КАБом по Великой Писаревке и 4 раза атаковала Купянщину – Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ
На Купянском направлении воины ВСУ отразили 4 атаки возле сел Берестовое Харьковской области и Стельмаховка Луганской области, сообщил Генштаб ВСУ.
Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в том числе Синьковка, Степовая Новоселовка, Песчаное Харьковской области.
На Слобожанском направлении россияне нанесли авиаудар возле села Большая Писаревка Харьковской области.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: атака, Генштаб ВСУ, КАБ, Купянщина, россияне, рф, Харьковская область;
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- • Дата публикации материала: 28 апреля 2024 в 19:53;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении воины ВСУ отразили 4 атаки возле сел Берестовое Харьковской области и Стельмаховка Луганской области, сообщил Генштаб ВСУ.".