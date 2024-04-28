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РФ ударила КАБом по Великой Писаревке и 4 раза атаковала Купянщину – Генштаб

Происшествия 19:53   28.04.2024
Оксана Якушко
РФ ударила КАБом по Великой Писаревке и 4 раза атаковала Купянщину – Генштаб Фото: Генштаб ВСУ

На Купянском направлении воины ВСУ отразили 4 атаки возле сел Берестовое Харьковской области и Стельмаховка Луганской области, сообщил Генштаб ВСУ.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в том числе Синьковка, Степовая Новоселовка, Песчаное Харьковской области.

На Слобожанском направлении россияне нанесли авиаудар возле села Большая Писаревка Харьковской области.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 28 апреля 2024 в 19:53;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении воины ВСУ отразили 4 атаки возле сел Берестовое Харьковской области и Стельмаховка Луганской области, сообщил Генштаб ВСУ.".