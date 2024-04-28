РФ ударила КАБом по Великой Писаревке и 4 раза атаковала Купянщину – Генштаб

На Купянском направлении воины ВСУ отразили 4 атаки возле сел Берестовое Харьковской области и Стельмаховка Луганской области, сообщил Генштаб ВСУ.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в том числе Синьковка, Степовая Новоселовка, Песчаное Харьковской области.

На Слобожанском направлении россияне нанесли авиаудар возле села Большая Писаревка Харьковской области.