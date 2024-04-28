РФ вдарила КАБом по Великій Писарівці та 4 штурми на Куп’янщині – Генштаб ЗСУ

На Куп’янському напрямку воїни ЗСУ відбили 4 атаки біля сіл Берестове Харківської області та Стельмахівка Луганської області, повідомив Генштаб ЗСУ.

Під артилерійським і мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Синьківка, Степова Новоселівка, Піщане Харківської області.

На Слобожанському напрямку росіяни завдали авіаудару біля села Велика Писарівка Харківської області.