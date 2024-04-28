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РФ вдарила КАБом по Великій Писарівці та 4 штурми на Куп’янщині – Генштаб ЗСУ

Події 19:53   28.04.2024
Оксана Якушко
РФ вдарила КАБом по Великій Писарівці та 4 штурми на Куп’янщині – Генштаб ЗСУ

На Куп’янському напрямку воїни ЗСУ відбили 4 атаки біля сіл Берестове Харківської області та Стельмахівка Луганської області, повідомив Генштаб ЗСУ.

Під артилерійським і мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Синьківка, Степова Новоселівка, Піщане Харківської області.

На Слобожанському напрямку росіяни завдали авіаудару біля села Велика Писарівка Харківської області.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Квітня 2024 в 19:53;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському напрямку воїни ЗСУ відбили 4 атаки біля сіл Берестове Харківської області та Стельмахівка Луганської області, повідомив Генштаб ЗСУ.".