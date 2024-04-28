РФ вдарила КАБом по Великій Писарівці та 4 штурми на Куп’янщині – Генштаб ЗСУ
На Куп’янському напрямку воїни ЗСУ відбили 4 атаки біля сіл Берестове Харківської області та Стельмахівка Луганської області, повідомив Генштаб ЗСУ.
Під артилерійським і мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Синьківка, Степова Новоселівка, Піщане Харківської області.
На Слобожанському напрямку росіяни завдали авіаудару біля села Велика Писарівка Харківської області.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: атака, Генштаб ЗСУ, КАБ, Купянщина, росіяни, рф, Харьковская область;
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Квітня 2024 в 19:53;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському напрямку воїни ЗСУ відбили 4 атаки біля сіл Берестове Харківської області та Стельмахівка Луганської області, повідомив Генштаб ЗСУ.".