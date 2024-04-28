Россияне нацелились на Стельмаховку и Берестовое на Харьковщине – Сырский

Ситуация на фронте обострилась. Пытаясь захватить стратегическую инициативу и прорвать линию фронта, противник сосредоточил основные усилия по нескольким направлениям, создав значительное преимущество в силах и средствах, заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

«Основные направления сосредоточения усилий врага на Купянском направлении – села Стельмаховка и Берестовое. Там враг имел частичный успех, но действиями наших подразделений был остановлен», — сообщил Сырский.

В то же время силы обороны Украины улучшили свое тактическое положение в районе Синьковки (Купянское направление), отметил Сырский.