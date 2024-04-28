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Россияне нацелились на Стельмаховку и Берестовое на Харьковщине – Сырский

Происшествия 17:45   28.04.2024
Оксана Якушко
Россияне нацелились на Стельмаховку и Берестовое на Харьковщине – Сырский Фото: Анастасия Власова для WP

Ситуация на фронте обострилась. Пытаясь захватить стратегическую инициативу и прорвать линию фронта, противник сосредоточил основные усилия по нескольким направлениям, создав значительное преимущество в силах и средствах, заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

«Основные направления сосредоточения усилий врага на Купянском направлении – села Стельмаховка и Берестовое. Там враг имел частичный успех, но действиями наших подразделений был остановлен», — сообщил Сырский.

В то же время силы обороны Украины улучшили свое тактическое положение в районе Синьковки (Купянское направление), отметил Сырский.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 28 апреля 2024 в 17:45;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ситуация на фронте обострилась. Пытаясь захватить стратегическую инициативу и прорвать линию фронта, противник сосредоточил основные усилия по нескольким направлениям, создав значительное преимущество в силах и средствах, заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.".