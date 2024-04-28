Россияне нацелились на Стельмаховку и Берестовое на Харьковщине – Сырский
Фото: Анастасия Власова для WP
Ситуация на фронте обострилась. Пытаясь захватить стратегическую инициативу и прорвать линию фронта, противник сосредоточил основные усилия по нескольким направлениям, создав значительное преимущество в силах и средствах, заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
«Основные направления сосредоточения усилий врага на Купянском направлении – села Стельмаховка и Берестовое. Там враг имел частичный успех, но действиями наших подразделений был остановлен», — сообщил Сырский.
В то же время силы обороны Украины улучшили свое тактическое положение в районе Синьковки (Купянское направление), отметил Сырский.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: Александр Сырский, берестовое, купянское направление, синьковка, Стельмаховка, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 28 апреля 2024 в 17:45;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ситуация на фронте обострилась. Пытаясь захватить стратегическую инициативу и прорвать линию фронта, противник сосредоточил основные усилия по нескольким направлениям, создав значительное преимущество в силах и средствах, заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.".