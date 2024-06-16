Враг сбросил два КАБа на Липцы и атаковал у Волчанска — Генштаб на 13:00

Агрессор нанес удары двумя КАБами по Липцам на севере Харьковщины, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 13:00.

Также сегодня на Харьковском направлении противник дважды атаковал вблизи Волчанска. Одну атаку подразделения Сил обороны успешно отбили, еще один бой — продолжается.

На Купянском направлении продолжается боестолкновение вблизи Берестового.