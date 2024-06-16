Враг сбросил два КАБа на Липцы и атаковал у Волчанска — Генштаб на 13:00
Фото: Генштаб ВСУ
Агрессор нанес удары двумя КАБами по Липцам на севере Харьковщины, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 13:00.
Также сегодня на Харьковском направлении противник дважды атаковал вблизи Волчанска. Одну атаку подразделения Сил обороны успешно отбили, еще один бой — продолжается.
На Купянском направлении продолжается боестолкновение вблизи Берестового.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: берестовое, волчанск, генштаб, липцы, обстрелы, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 16 июня 2024 в 14:23;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Агрессор нанес удары двумя КАБами по Липцам на севере Харьковщины, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 13:00".