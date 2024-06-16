Live
  • Вс 16.06.2024
  • Харьков  +21°С
  • USD 40.69
  • EUR 43.89

Враг сбросил два КАБа на Липцы и атаковал у Волчанска — Генштаб на 13:00

Происшествия 14:23   16.06.2024
Елена Нагорная
Враг сбросил два КАБа на Липцы и атаковал у Волчанска — Генштаб на 13:00 Фото: Генштаб ВСУ

Агрессор нанес удары двумя КАБами по Липцам на севере Харьковщины, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 13:00.

Также сегодня на Харьковском направлении противник дважды атаковал вблизи Волчанска. Одну атаку подразделения Сил обороны успешно отбили, еще один бой — продолжается.

На Купянском направлении продолжается боестолкновение вблизи Берестового.

Читайте также: Почти две сотни солдат потеряла РФ за сутки на севере Харьковщины — Генштаб 

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Машовец допускает, что оккупанты на Агрегатном в Волчанске могут быть обречены
Машовец допускает, что оккупанты на Агрегатном в Волчанске могут быть обречены
16.06.2024, 10:45
Что сейчас происходит под Липцами на севере Харьковщины, рассказали в НГУ
Что сейчас происходит под Липцами на севере Харьковщины, рассказали в НГУ
16.06.2024, 12:13
Главные новости Харькова 16.06: обстрелы, оккупанты на заводе в Волчанске
Главные новости Харькова 16.06: обстрелы, оккупанты на заводе в Волчанске
16.06.2024, 15:17
На окружной Харькова загорелась фура, перевозившая газ (фото)
На окружной Харькова загорелась фура, перевозившая газ (фото)
16.06.2024, 15:02
Тяжелая ситуация с вооружением – спикер 3-й ОШБр о Харьковском направлении
Тяжелая ситуация с вооружением – спикер 3-й ОШБр о Харьковском направлении
14.06.2024, 12:20
В Харькове обвалилась стена здания: один человек погиб, еще один пострадал
В Харькове обвалилась стена здания: один человек погиб, еще один пострадал
16.06.2024, 08:39

Новости по теме:

17:45
Россияне нацелились на Берестовое на Харьковщине – Сырский
19:43
Военные РФ попытались атаковать на Харьковщине — сводка Генштаба ВСУ
10:10
Неподтвердженные успехи — ISW об атаках РФ на Купянско-Лиманском направлении
07:43
Генштаб ВСУ по Харьковщине: отбитая атака РФ, обстрелы и авиаудар
19:31
Войска РФ вновь атаковали у села Берестовое на Харьковщине — Генштаб ВСУ

Вы читали новость: «Враг сбросил два КАБа на Липцы и атаковал у Волчанска — Генштаб на 13:00»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 16 июня 2024 в 14:23;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Агрессор нанес удары двумя КАБами по Липцам на севере Харьковщины, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 13:00".